انت الان تتابع تفاصيل خبر عضو اللجنة العلمية يؤكد عدم وجود سلالة مصرية متحورة من فيروس كورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أوضح عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بوزارة الصحة والسكان الدكتور محمد النادي أن الحديث عن وجود فيروس كورونا متحور مصري غير صحيح.

وأضاف الدكتور محمد النادي عضو لجنة مكافحة فيروسات كورونا، خلال اتصال هاتفي معه، عبر برنامج آخر كلمة للإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة ON، أن لا يوجد متحور للفيروس المستجد في مصر، مما يشير إلى أن كورونا لا يزال يستجيب للأدوية التي نعطيها للمريض، وبالتالي لا يوجد تحور على الإطلاق لكورونا، موضحين أن جائحة كورونا في جميع المراحل التي مر بها، لم نشهد انهيارًا صِحّيا.

وقال الدكتور محمد النادي لا توجد سلالة متحولة في مصر لأن خصائص الفيروس المتحور هي ما يحكم وجوده وحتى الآن ما زالت السلالة الموجودة تستجيب للأدوية المستعملة في العلاج.

وأوضح الدكتور أن بريطانيا تضع مصر في القائمة الحمراء رغم أنها أفضل منها من ناحية مواجهة جائحة كورونا، ولم تشهد أي انهيار صحي، وربما تكون متساوية مع دول متقدمة مثل ألمانيا في مواجهة كورونا.

وأكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، أن معدلات الآثار الجانبية للقاحات كورونا شبه معدومة حول العالم.