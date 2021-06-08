635167 /635167/قتل-4-من-عائلة-مسلمة-مصر-تدين-حادث-الدهس-الإرهابي-في-كندا 11:52 م - الثلاثاء 8 يونيو 2021 أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها لحادث الدهس الإرهابي الذي وقع في مقاطعة أونتاريو بكندا، وأسفر عن مقتل أربعة أفراد وإصابة طفل من عائلة مسلمة. إدانة الحادث كما تعرب مصر عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا الأبرياء، وتمنياتها بسرعة الشفاء للطفل المُصاب، مؤكدةً على وقوفها مع كندا في مواجهة هذا الحادث الإرهابي البغيض، ومجددة الموقف المصري الرافض لكل أعمال الإرهاب والعنف والتطرف، وكذا كافة جرائم الكراهية والعنصرية والتي تتنافى مع القيم الإنسانية. تابع موقع دوت الخليج علي

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