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/635164/عمرو-عزت-يحصل-على-موافقة-إنشاء-مكتب-توثيق-شهر-عقاري-جديد-ببولاق
استجابت الإدارة التعليمية ببولاق الدكرور، لطلب عضو مجلس الشيوخ، عمرو عزت حجاج بشأن استغلال وتطوير مبنى الإدارة الواقع بجوار نقطة الحماية المدنية (المطافئ) ليكون شهر عقارى.
دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما قام به عضو مجلس الشيوخ، عمرو عزت حجاج، بشأن استغلال مبنى الإدارة التعليمية ببولاق سابقا، واستغلاله ليكون مكتب توثيق للشهر العقارى
الإدارة التعليمية بالجيزة تستجيب لمطلب النائب عمرو عزت حجاج
وأفاد مدير عام إدارة بولاق الدكرور التعليمية بأنه جارى نقل الأجهزة والأدوات من الإدارة الحالية إلى مبني الإدارة الجديد بجوار مدرسة الشهيد (ساطع النعماني)، مؤكدًا أن عملية النقل سوف تنتهى خلال 10 أيام، حيث أن بها عهد جديدة ولا يوجد مانع من استغلال المبني وتحويله الي شهر عقاري لبولاق الدكرور لخدمة المواطنين.
كما أفاد نص مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الموجه إلى النائب عمرو عزت حجاج، صاحب الطلب، بأنه لا يوجد مانع من استغلال المبنى وتحويله إلى شهر عقارى لبولاق الدكرور لخدمة المواطنين.
وسبقى أن تقدم النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب للمهندس عبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور بسرعة تنفيذ أعمال تطوير عدد ٨٠ شارع رئيسية بمتفرعاتها في نطاق " الجمعية- همفرس- بولاق القديمة".
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