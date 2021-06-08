/635165/الإسماعيلي-يستقر-على-تمديد-التعاقد-مع-إيهاب-جلال-ونجم-الفريق-تفاصيل

كشف مصدر مسئول داخل الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج عن مفاجأة سارة لجماهير الدروايش خلال الفترة المقبلة في ظل حرص إدارة القلعة الصفراء على إستقرار العمود الفقري والجهاز الفني الحالي بقيادة إيهاب جلال.

وعلم دوت الخليج ان إدارة الإسماعيلي تسعى لتمديد التعاقد مع إيهاب جلال المدير الفني للدروايش في الوقت الحالي لمدة موسيمين على أقل تقدير خلال الفترة المقبلة ، حيث يرتبط المدرب بعقد ينتهي مع نهاية هذا الموسم والذي تولى خلالها " البوب" قيادة الفريق من أجل مساعدته على الخروج من وضع الفريق السئ في جدول الترتيب.

الإسماعيلي يستقر على تمديد التعاقد مع إيهاب جلال

وكلف إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي إدارة التسويق بتجهيز العقود من أجل البدء في التفاوض مع إيهاب جلال لتمديد التعاقد معه خلال المنافسات القادمة، في ظل حرصه على إستمرار جلال على رأس الإدارة الفنية للدروايش لاسيما مع النتائج المميزة التي يحققها الفريق.

الإسماعيلي يأمل في تمديد تعاقد حسين السيد

وفي نفس الإطار ينوى الدروايش التقدم بعرض رسمي خلال الفترة المقبلة لضم حسين السيد لاعب طلائع الجيش المعار للقلعة الصفراء وذلك من أجل الحفاظ على اللاعب في ظل العروض المتتالية التي يتلاقاها بعد التألق الواضح مع الفريق.

الجدير بالذكر أن الفريق حقق فوزا هاما على حساب فريق كسكادا ودياً بسداسية دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما أمس على ملعب الفريق ضمن استعدادت الفريق لعودة الدوري الممتاز أمام نادي أسوان والمقرر إقامتها في السابع عشر من الشهر الجاري.

وسجل كلا من أحمد مصطفى وعماد حمدى وأرى بابل وفخر الدين بن يوسف ومحمد عبد السميع وعمر الوحش أهداف الفريق بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

تشكيل الإسماعيلي أمام فريق كسكادا

حراسة المرمي: محمد صبحى

خط الدفاع: مروان الصحراوى ، رضوان شريفى، أحمد كاستيلو، نادر رمضان.

خط الوسط: عماد حمدى،، أحمد مصطفى، أحمد مدبولى، عمر الوحش، محمد عبدالسميع.

خط الهجوم: بنسون شيلونجو