هاشتاج شكرا ياريس يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - تصدر هاشتاج "شكرا ياريس" موقع التواصل الاجتماعى "توتير"، للإشادة بالمشروعات والإنجازات التى تم تنفيذها طيلة الـ 7 سنوات السابقة فى المجالات كافة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.





بدأ الرئيس السيسى منذ توليه مقاليد حكم البلاد فى وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر، وانعكست المشروعات القومية على حياة المواطن العادى وحققت مصر نهضة كبيرة، فانخفض معدل الفقر فى مصر لأول مرة منذ قرابة 20 عامًا ليسجل 29.7%، واحتل الاقتصاد المصرى المركز الثانى كأكبر معدل نمو اقتصادى عالمى فى 2020 بنسبة 3.6% متجاوزا توقعات صندوق النقد.

ويرصد "دوت الخليج" جانب من تغريدات المواطنين عبر الهاشتاج وذلك على النحو التالى :