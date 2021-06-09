هاشتاج شكرا ياريس يتصدر تويتر

بدأ الرئيس السيسى منذ توليه مقاليد حكم البلاد فى وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر، وانعكست المشروعات القومية على حياة المواطن العادى وحققت مصر نهضة كبيرة، فانخفض معدل الفقر فى مصر لأول مرة منذ قرابة 20 عامًا ليسجل 29.7%، واحتل الاقتصاد المصرى المركز الثانى كأكبر معدل نمو اقتصادى عالمى فى 2020 بنسبة 3.6% متجاوزا توقعات صندوق النقد.
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