إطلاق اسم الأديب الراحل إدوار الخراط على أحد شواطئ الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وإدوار الخراط كاتب مصرى، ولد فى 16 مارس 1926 بالإسكندرية لعائلة قبطية أصلها من الصعيد، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1946، عمل فى مخازن البحرية البريطانية فى الكبارى بالإسكندرية، ثم موظفا فى البنك الأهلى بالإسكندرية، عمل بعدها موظفا بشركة التأمين الأهلية المصرية عام 1955، ثم مترجما بالسفارة الرومانية بالقاهرة.

شارك إدوار الخراط فى الحركة الوطنية الثورية فى الإسكندرية عام 1946، واعتقل فى 15 مايو 1948 فى معتقلى أبو قير والطور، ثم تفرغ بعد ذلك للكتابة فى القصة القصيرة والنقد الأدبى والترجمة، فاز بجائزة الدولة التشجيعية لمجموعة قصصه "ساعات الكبرياء" فى 1972.

صدر له أكثر من 50 كتابًا قصصيًا وشعريًا ونقديًا، ومن مؤلفاته: حيطان عالية، رامة والتنين، الزمن الآخر، أضلاع الصحراء، يقين العطش.

وحصل "الخراط" على العديد من التكريمات ومنها جائزة الدولة التشجيعية، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1973، وجائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى 1999، وجائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام 1999، وجائزة ملتقى الرواية العربية الرابع بالقاهرة فى فبراير 2008، وتوفى فى 1 ديسمبر 2015.