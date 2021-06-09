وزير الأوقاف: عقد أول دورة تدريبية متخصصة لمديرى الدعوة والمتابعة 26 يونيو

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن عقد أول دورة تدريبية متخصصة لمديرى الدعوة ومديرى المتابعة على مستوى الجمهورية.



جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن عقد أول دورة تدريبية متخصصة لمديرى الدعوة ومديرى المتابعة على مستوى الجمهورية. وأشار الوزير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن الدورة التدريبية تنعقد يومى السبت 26 والأحد 27 يونيو الجارى بأكاديمية الأوقاف.

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