نائب وزير خارجية بولندا: حريصون على الاستفادة من خبرات مصر فى قضايا إفريقيا

جدة - نرمين السيد - زار باڤل يابلونسكى، نائب وزير الخارجية البولندى للتعاون الاقتصادى والإنمائى وإفريقيا والشرق الأوسط، مساء أمس الثلاثاء، مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فى إطار زيارته لمصر والتى استمرت أمس الثلاثاء، وأمس الأول الإثنين.





ورحب السفير أحمد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولى بالمسؤول البولندى، حيث استعرض مختلف الأنشطة والبرامج التدريبية للمركز والتى تعمل على بناء قدرات الدول الإفريقية فى مجالات السلم والأمن بما يشمل منع النزاعات وحفظ وبناء السلام ومنع التطرف المؤدى إلى الارهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر.

وتطرق مدير مركز القاهرة إلى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين - حيث يضطلع مركز القاهرة بمهام السكرتارية التنفيذية الخاصة بالمنتدى - مبرزاً دوره كمنصة إفريقية فريدة تسعى إلى تعزير التعاون بين الدول الأفريقية وإلى دعم علاقات القارة مع شركاء التنمية من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة وشاملة للتحديات التى تواجه القارة فى إطار العلاقة الوثيقة بين السلم والتنمية المستدامة، كما تناول الخيارات المختلفة المتاحة للشركاء الذين يرغبون فى دعم المنتدى والمشاركة فى فعالياته.

ومن جانبه، أبدى نائب وزير الخارجية البولندى اهتماما بمختلف أنشطة المركز وبمنتدى أسوان، مشيرا إلى رغبتهم فى تنمية آفاق التعاون مع مصر فى إفريقيا، مؤكدا فى هذا الصدد حرص بلاده على الاستفادة من خبرات مصر الممتدة فى التعامل مع القضايا الإفريقية، بما فى ذلك من خلال مؤسساتها التى تعمل مع الدول الإفريقية فى مجالات السلم والأمن منذ سنوات عديدة مثل مركز القاهرة.