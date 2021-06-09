مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: المرأة تحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - وألقت ميشيل باشلية، المفوضة السامية لحقوق الإنسان كلمتها الافتتاحية، مشيرة إلى ازدياد حالات العنف ضد المرأة خلال جائحة كورونا، وارتباط مسألة مناهضة العنف ضد المرأة بحقوق الانسان ومن بينها الحق فى الحياة والمساواة.

وأشادت "باشلية" بالجهود المصرية فى هذا الصدد، وأبرزها وضع استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 مثنية بشكل خاص على جهود المجلس القومى للمرأة، واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

كانت المتحدثة الرئيسية فى الندوة الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، وأدارها السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف، فضلًا عن مشاركة نيكول أميلين الوزيرة السابقة وعضو لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ودوبرافكا سيمونوفيتش مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، والدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومى للمرأة ومدير مركز بصيرة، وفريدريكا ميجر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، وكريستين عرب، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، والدكتورة إيمان بيبرس نائب الرئيس والمدير الإقليمى لـ "أشوكا" العالم العربى".

وحضر الفعالية عدد من رؤساء وممثلى البعثات الدبلوماسية بجنيف، فضلا عن عديد من المهتمين بالشأن المصرى فى الدول الغربية.

القيادة السياسية مؤمنة بقدرات المرأة

واستعرضت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، خلال الندوة جهود مصر فى مجال حماية المرأة والقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة، وقالت مرسى إن المرأة المصرية تحظى بوجود قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دورها وداعمة لإمكانياتها وقدراتها، وحريصة على إعطائها الفرصة للإسهام بفاعلية فى تعزيز مسيرة التنمية التى تشهدها البلاد، لافتة أيضا إلى أن دستور مصر لعام 2014 ألزم الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف الموجه ضدها.

وأوضحت رئيسة المجلس أنه خلال السنوات الماضية تم إقرار العديد من القوانين وأدخلت عليها تعديلات والتى تكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، من بينها تغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسى، وإصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وفى عام 2020 وخلال تفشى فيروس كورونا، صدر قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وإصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها فى جرائم التحرش والعنف وهتك العرض.

القضاء على أشكال العنف ضد المرأة

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن الدولة تعمل على القضاء على أشكال العنف ضد المرأة، فى ضوء إطار استراتيجى محدد والذى يتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى اعتمدها رئيس الجمهورية فى عام 2017 "عام المرأة المصرية "، وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية، كذلك الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الاتجار بالبشر، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الهجرة غير الشرعية، مشيرة الى أن مصر كانت أول دولة فى المنطقة العربية تطلق مسح "التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى" عام 2015".

وأوضحت مرسى أن المجلس القومى للمرأة أطلق تقريرا حول "الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015-2020"، والذى هدف الى تسليط الضوء على أهم نتائج الاستراتيجية، وعرض الانجازات والانشطة التفصيلية المنفذة تحت كل محور من محاورها، منذ إطلاقها فى أبريل 2015 وحتى أبريل 2021، وذلك لتوفير أداة تتسم بالشفافية للمواطنين والمواطنات حول ما تم إنجازه وما هى ابرز العقبات، بالإضافة الى توضيح عملية الرصد والتقييم التى تمت أثناء تنفيذ الاستراتيجية، وتحديد الخطوات المستقبلية اللازمة لضمان استمرارية الجهود المبذولة للقضاء على العنف والتمييز والبناء عليها.

وأشارت رئيسة المجلس إلى قيام مصر بتأسيس اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة فى مايو 2019، ولقد نجحت حملات التوعية التى نفذتها اللجنة فى كافة محافظات الجمهورية فى الوصول إلى أكثر من76 مليون اتصال توعوى خلال سنتين.

تحقيق المساواة بين الجنسين

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية أنشأت عددًا من الآليات لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف والتمييز ضد المرأة فى المجالات كافة، مشيرة إلى أنه من بين هذه الأجهزة وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، بالإضافة إلى الدور الذى يقوم به مكتب شكاوى المرأة بالمجلس والذى يتكون من فريق عمل قانونى مدرب لتقديم المشورة القانونية اللازمة للشاكيات فى مركزه الرئيسى وفروعه بالمحافظات، لافتة أن المكتب يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات واستقباله للشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115، ومن خلال المقابلة الشخصية، مشيرة أيضا إلى خط نجدة الطفل 16000، كما أشارت إلى افتتاح النيابة العامة لـ 8 مكاتب رقمية لخدمات نيابات الأسرة، بالإضافة إلى وحدات مكافحة التحرش بالجامعات، ووحدات "المرأة الآمنة" بالمستشفيات الجامعية.

وفى السياق ذاته، أعربت نيكول ايميلين، عضو اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة "سيداو"، عن تقديرها للحكومة المصرية لجهودها لمناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تقديرها للدور الذى تضطلع به الدكتورة مايا مرسى فى هذا الصدد.

كما أشادت بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والإطار القانونى لحماية حقوق المرأة الذى يوفره دستور 2014، داعية إلى مقاربة شاملة لتعاون "السيداو" مع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع المدنى بهدف منع وليس فقط مكافحة العنف ضد المرأة.

كما تطرقت إلى ضرورة سد الفجوة بين الإطار القانونى والممارسات، من خلال الإعداد الجيد للقضاة وقوات إنفاذ القانون للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة.

وأشادت دوبرافكا سيمونوفيتش، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المراة، بجهود مصر فى مكافحة العنف ضد المرأة، معربة عن تقديرها للفرصة التى تتيحها هذه الجلسة لتبادل وجهات النظر مع مصر بشأن التقدم المحرز فى هذا المجال، ومشيرة إلى أن دورها كمقررة خاصة هو تشجيع التقدم المحرز والتطرق إلى الأمور التى لا زالت فى حاجة إلى معالجة.

واستعرض ماجد عثمان، رئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، جهود المرصد الوطنى للمرأة باعتباره مركزًا للمعرفة يهدف إلى المشاركة فى السياسيات الخاصة بتمكين المرأة والمساواة، ويقوم بإتاحة معلومات وبيانات بشأن حقوق المرأة فى مصر، فضلا عن إجراء استبيانات، ونظام للرصد والتقييم حول مؤشرات التنمية المستدامة.

وأثنت فريدريكا ميجر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر على الإنجازات الكبيرة التى حققتها الحكومة المصرية فى مجال العنف ضد المرأة، مشيدة بالدراسة الوطنية حول مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى فى مصر 2015، والذى تم من خلاله تحديد التكلفة الاقتصادية التى يتم تكبدها، بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية فى مناهضة ختان الإناث، والتى ساهمت فى تناقص الحالات بنسبة 63%، مؤكدة دعمهم للحكومة المصرية على خفض نسب ممارسة الختان فى مصر للقضاء عليها نهائيا بحلول عام 2030.

من جانبها، تطرقت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، إلى أهمية تعزيز الحوار لمناهضة العنف ضد المرأة، مشددة على أهمية تمكين المرأة لتحقيق معدلات تنمية مرتفعة فى مصر، حيث تطرقت إلى الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة والتى ترجع بالأساس إلى بعض الأعراف الاجتماعية والتى يتعين معالجتها من خلال التعليم والعمل على تغيير النظرة المجتمعية للمرأة.

وعرضت الدكتورة إيمان بيبرس، الممثل الإقليمى لمنظمة أشوكا العالمية فى الشرق الأوسط، بشكل مفصل الأربع محاور الرئيسية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى تتمثل فى ضرورة توافر إرادة سياسية، وإطار قانونى، وآليات لتنفيذ الإطار القانونى المتفق عليه، مشددة على ضرورة إشراك المجتمع المدنى فى جهود الدولة فى هذا الصدد.

الحكومة المصرية ملتزمة بحماية حقوق المرأة

فى ختام الحلقة النقاشية، أعرب جمال الدين عن تقديره الكبير للمفوضة السامية لحقوق الإنسان والتى حرصت على المشاركة فى الندوة رغم انشغال جدول أعمالها، بما يعكس تقدير المفوضة السامية للجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية فى هذا السياق.

كما أثنى المندوب الدائم على الجهد الكبير الذى يقوم به المجلس القومى للمرأة لتعزيز، وحماية حقوق المرأة فى مصر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى باعتبارها شريكا أساسيا للحكومة فى عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بجميع أبعادها.

كما أعرب عن تقديره للمداخلات القيمة التى أثرت النقاش من كل نيكول أميلين، ودوبرافكا سيمونوفيتش والدكتور ماجد عثمان وفريدريكا ميجروالسيدة كريستين عرب والدكتورة إيمان بيبرس "يقترح إضافة مضمون من كلماتهم".

وأضاف جمال الدين أن الخطوات التى اتخذتها الدولة وبمبادرة ذاتية سواء على المسار التشريعى أو المؤسسى أو التنفيذى اتصالًا بحقوق المرأة تعبر عن إرادة سياسية حقيقية تعكس التزام الحكومة المصرية بخلق بيئة عامة مواتية تساعد على بناء دولة مدنية حديثة أحد أسسها العدالة والمساوة وتمكين جميع فئات الشعب، وعلى رأسها المرأة، وأبرز أن العديد من الخطوات غير المسبوقة التى تمت فى هذا الملف خلال السنوات الأخيرة كانت بفضل الدعم والرعاية الاستثنائية التى تحظى بها حقوق المرأة من قبل القيادة السياسية، مما ساهم فى تخطى العديد من العقبات القانونية والاجتماعية والثقافية.

وأبرز مندوب مصر الدائم أن النقاشات خلال الندوة أوضحت التزام الحكومة المصرية بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وأن استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة قد تم إعدادها من خلال منهج تشاركى بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة، مع اعتمادها على دراسة دقيقة للوضع الحالى، وأضاف أن الحوار بين المتحدثين كشف عن الفرص العديدة المتاحة للتعاون بين الحكومة والمجلس القومى للمرأة والمنظمات الأممية والمجتمع المدنى المصرى فى هذا الإطار بما يحفظ كرامة المرأة المصرية وسلامتها ويمكنها من القيام بدورها المنشود فى تنمية الدولة والمجتمع.

وأكد إيهاب جمال الدين أن عقد تلك الندوة يأتى فى إطار سلسلة من الفعاليات التى تنظمها البعثة الدائمة فى جنيف سعيا لتعزيز العلاقة بين الحكومة المصرية والمنظمات الأممية وآلية الاجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان من جانب، فضلا عن تسليط الضوء على الجهود الحثيثة التى تقوم بها الحكومة المصرية فى إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى البلاد.