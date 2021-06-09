فيديو .. وزير الأوقاف : الفعل المضارع يبنى فى هاتين الحالتين

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الأوقاف، نشره عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوها الشهير "يوتيوب"، مساء أمس الثلاثاء، أن الفعل المضارع يبنى فى حالتين اثنتين ويعرب فى ما عدا ذلك:

الحالة الأولى : يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة مثل : يضربن، ويحملن، واستشهد بقوله تعالى :"لَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ".

الحالة الثانية : يبنى على الفتح، إذا اتصلت به نون التوكيد، سواء كانت ثقيلة أو خفيفة، واستشهد بقوله تعالى :" وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ".