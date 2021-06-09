صورة - عضو بـ تنسيقية شباب الأحزاب يتبرع بتجهيز مبنى شهر عقارى فى بولاق

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جدة - نرمين السيد - وقال، فى بيان له، إن تبرعه يأتى فى إطار التكاتف مع مؤسسات الدولة لرفعة الوطن والدولة المصرية، وحرصا منه على إنجاز الشهر العقارى لرفع كاهل المعاناة عن أهالى بولاق الدكرور.
وأضاف: "سأقوم بتجهيز المبنى على نفقتى الخاصة، لسرعة البدء فى تشغيل المبنى"، موضحا أنه تمت اليوم المعاينة الميدانية بالمبنى القديم للإدارة التعليمية بشارع المشتل والمقرر تجهيزه كشهر عقارى.
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