صورة - عضو بـ تنسيقية شباب الأحزاب يتبرع بتجهيز مبنى شهر عقارى فى بولاق

جدة - نرمين السيد - وقال، فى بيان له، إن تبرعه يأتى فى إطار التكاتف مع مؤسسات الدولة لرفعة الوطن والدولة المصرية، وحرصا منه على إنجاز الشهر العقارى لرفع كاهل المعاناة عن أهالى بولاق الدكرور.

وأضاف: "سأقوم بتجهيز المبنى على نفقتى الخاصة، لسرعة البدء فى تشغيل المبنى"، موضحا أنه تمت اليوم المعاينة الميدانية بالمبنى القديم للإدارة التعليمية بشارع المشتل والمقرر تجهيزه كشهر عقارى.