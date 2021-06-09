أخبار مصرية

صورة - عضو بـ تنسيقية شباب الأحزاب يتبرع بتجهيز مبنى شهر عقارى فى بولاق

0 نشر
رانيا ربيع 2021-06-09 00:59 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

جدة - نرمين السيد - وقال، فى بيان له، إن تبرعه يأتى فى إطار التكاتف مع مؤسسات الدولة لرفعة الوطن والدولة المصرية، وحرصا منه على إنجاز الشهر العقارى لرفع كاهل المعاناة عن أهالى بولاق الدكرور.

النائب عمرو عزت حجاج

 

وأضاف: "سأقوم بتجهيز المبنى على نفقتى الخاصة، لسرعة البدء فى تشغيل المبنى"، موضحا أنه تمت اليوم المعاينة الميدانية بالمبنى القديم للإدارة التعليمية بشارع المشتل والمقرر تجهيزه كشهر عقارى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صورة - عضو بـ تنسيقية شباب الأحزاب يتبرع بتجهيز مبنى شهر عقارى فى بولاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا