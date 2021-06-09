تأكيدا لـ دوت الخليج.. حسين لبيب: ساسي أبلغنا بنهاية عقدة مع الفريق

/635168/تأكيدا-لـ-تحيا-مصر-حسين-لبيب-ساسي-أبلغنا-بنهاية-عقدة-مع-الفريق

وكان دوت الخليج قد أكد أن اللاعب أستقر على إستكمال الموسم مع الفارس الأبيض ثم الرحيل عن القلعة البيضاء نهاية الموسم الكروي الحالي والإنتقال لأحد الأندية القطرية.

رئيس الزمالك يعلن موقف فرجاني ساسي

وكشف رئيس الزمالك في بيان رسمي: "تولينا المهمة وفريق الزمالك كان في معسكر مغلق، ولم نستطع عقد جلسة مع ساسى بسبب ضيق الوقت، وحاولت التواصل الهاتفى مع اللاعب قبل السفر إلى تونس لكن كان هاتفه مغلقا ولم نستطع التواصل معه، وهو من أحسن اللاعبين المحترفين في مصر".

وأضاف لبيب: "تم إرسال خطاب من محامى ساسى يوم 15 / 5 وكان مضمونه أنه يجب سداد مستحقاته قبل يوم 30 / 5، وهذا هو الوضع الذى تولينا المسئولية عليه، ونجحنا في منحه مستحقاته قبل هذا الميعاد".

الزمالك يعلن نهاية عقد فرجاني ساسي

وواصل رئيس القلعة البيضاء: "جاهزون للتفاوض مع فرجانى ساسى على العقد الجديد، وعقد اللاعب ممتد حتى آخر موسم 2021، والعقود في مصر لا تكون بها تاريخ لانتهاء المسابقة خاصة في ظروف كورونا الحالية، ومن وجهة نظرنا إن عقد ساسى ينتهى بنهاية الموسم".

واستكمل : "يوم 28 / 5 أخطرنا فرجانى ساسى رسميا بأننا نريد عقد جلسة للتفاوض على التجديد، وفوجئنا يوم 5 / 6 بالمحامى الخاص باللاعب يخاطبنا بأن عقد فرجانى ساسى انتهى مع النادى".

وأردف: "وحتى أمس طالبت من مهند عون وكيل فرجانى ساسى لعقد جلسة للتفاوض على التجديد، وأكدت إننا سنقوم بحل أي مشكلة تواجه اللاعب وأرسلت الرسالة أكثر من 5 مرات لكن لم نتلقى أي رد.

وزاد لبيب: "إداريو الزمالك تواصلوا مع فرجانى ساسى منذ ثلاث أيام، واللاعب أكد عودته لمصر عقب انتهاء معسكر منتخب تونس، ونرحب بتمديد عقد اللاعب والكرة حاليا في ملعب ساسى".

واختتم: "سنلبى المطالب المعقولة للاعب إذا كان لديه رغبة البقاء مع الزمالك، لكن الفريق قوامه من 30 لاعبا وسنعمل على الحفاظ على هذا القوام".