فيديو - الهباش: مصر أكبر داعم لـ القضية الفلسطينية.. والأزهر كان حاضرا بقوة

جدة - نرمين السيد - أكد محمود الهباش، قاضى قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس الفلسطينى، أن مصر لها دور إقليمى وتاريخى رائد فى دعم القضية الفلسطينية منذ بدايتها، مشددا على أن الأزهر الشريف كان حاضرا بقوة لـ تأثيره المعنوى والدينى فى مجريات الأوضاع فى كل العالم الإسلامى.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، والمذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية. وقال مستشار الرئيس الفلسطينى، إن مصر كانت وستظل الداعم الأكبر والأول لـ القضية الفلسطينية، متابعا: "يجب أن نظل على ثقة، وعلى أمل أنه لا يصح إلا الصحيح، وفلسطين واحدة، والشعب الفلسطينى واحد، وليس لدينا طوائف أو أعراق، وما بيننا خلاف سياسى، مهما كبر، فهو أصغر من القضية الفلسطينية". وأضاف: "القدس وفلسطين تجمعنا، والمعاناة مع الاحتلال تجمعنا ولا مبرر لبقاء الانقسام بين الفلسطينيين، وعلينا أن نعيد ترتيب أوراقنا تحت مظلة الوحدة والقضية الواحدة من أجل تحقيق المستقبل الأمثل للقضية الفلسطينية".

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