فيديو - هشام توفيق : ضخ 12 مليار جنيه لـ زيادة رأس مال شركات الغزل والنسيج

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، أن الدولة لديها 23 شركة فى الغزل والنسيج، و9 شركات فى التجارة وحليج الأقطان يتم دمجهم كافة فى 9 شركات، 8 منها للغزل والنسيج وواحدة لـ التجارة والحليج.
وأوضح هشام توفيق، أن المشروعات لـ 9 شركات بعد الدمج تتولاها الشركة القابضة للغزل والنسيج، لافتا إلى أنه سيتم ضخ 12 مليار جنيه كزيادة لرأس المال فى هذه الشركات والباقى فى قروض طويلة المدى.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أنا المتوفر حاليًا، من الـ 12 مليار هو 10 مليارات جنيه وهو ما يمثل نسبة الـ 45%، مؤكدا أنه سيتم بيع أراضٍ لتوفير مليارى جنيه إضافيين.
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