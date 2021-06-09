طقس الأربعاء .. ارتفاع ملحوظ لـ درجات الحرارة .. عظمى القاهرة 38

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الغربية، حارا على السواحل الشرقية، لطيفا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وكشف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية : شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 38 23

الاسكندرية 30 21

وادى النطرون 33 21

طنطا 37 22

شبين الكوم 38 23

دمنهور 36 22

بلطيم 33 22

مطروح 28 21

السلوم 30 20

سيوة 40 19

بورسعيد 32 22

دمياط 29 22

الزقازيق 38 23

المنصورة 37 22

الاسماعيلية 38 23

السويس 37 24

العريش 34 22

رفح 33 21

رأس سدر 35 23

نخل 35 19

نويبع 37 26

طابا 34 22

كاترين 32 17

الطور 34 26

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 36 28

مرسى علم 36 27

الفيوم 39 24

بنى سويف 39 24

المنيا 39 25

أسيوط 40 25

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

ادفو 43 28

أبوسمبل 41 26

الوادى الجديد 42 28

حلايب 33 27

شلاتين 37 26