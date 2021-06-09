فيديو .. وزير التعليم : الامتحان المزدوج تأمين لـ الطلاب من مشكلات التابلت

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن "الوزارة" منحت الطالب حلين متوازيين للامتحان كل منهما قائم بذاته، يتمثلان فى التابلت وورقة الأسئلة والإجابة.
وأوضح الدكتور طارق شوقى، أن كل ذلك للتأمين ولإزالة مخاوف الطلاب بشأن أى مشكلات قد تحدث فى تأدية الامتحان من خلال التابلت كأعطال الشبكات وانقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن الطالب خلال الامتحان سيكون له حرية الاختيار فى الاطلاع على الأسئلة من خلال التابت أو ورقة الأسئلة المطبوعة.
وأفاد بأن الأسئلة ستكون اختيارات وليس بها كتابة أن الأمر لن بيأخذ أكثر من ثانية لكى يُسَوِّد الدائرة المقابلة لاختياره فى الورقة وبعده يختار نفس الإجابة على التابلت.
وتابع وزير التعليم: "أى سؤال يحتاج من الطالب إنه يكتب خطوات على ورقة هيبقى عنده ورق أبيض يقدر يكتب عليه".
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