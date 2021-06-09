أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة
تسير شركة مصر للطيران، 52 رحلة جوية دولية وداخلية لنقل 4148 راكبا لوجهات مختلفة، حيث سيتم تسيير 37 رحلة دولية إلى كل من بغداد، أكرا، الدوحة، لندن، باريس، روما، دبى، إسطنبول، أمستردام، موسكو، أبوظبى، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، أديس أبابا، واشنطن، و10 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، بالإضافة إلى 5 رحلات شحن جوى.
القاهرة
ينظم مشروع الابتكار الزراعى، التابع لوكالة الألمانية للتعاون الدولى "جى أى زد" بالتعاون مع سفارة هولندا بالقاهرة ندوة عن تكامل واستدامة سلاسل القيمة الزراعية، ستعرض وتناقش الدروس المستفادة فى مصر والدول الإفريقية الأخرى لمعرفة كيفية تحقيق التعاون الألمانى والهولندى فرقًا فى ربط الأفراد بنظام غذائى شامل ومتنوع، وستتناول موضوعات الندوة النتائج الخاصة بدراسة تحليل سلاسل القيمة فى مصر والفرص المحتملة لإنشاء شركات جديدة فى مجال تكامل واستدامة الزراعية فى مصر.
موسكو
يبدأ المبعوث الأممى الخاص للتسوية فى الشرق الأوسط تور فينيسلاند زيارة رسمية إلى روسيا تستغرق يومين، يعقد خلالها مباحثات مع كبار المسئولين الروس، ويلتقى خلالها أيضا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.
باريس
ترفع الحكومة الفرنسية الحد الأدنى للحضور المسموح به فى التظاهرات الثقافية والرياضية والفنية الخارجية، من ألف إلى 5 آلاف شخص، مع بدء حظر التجول الليلى من الساعة الـ 11 بدلا من الـ 9 مساء.
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