توجيه الرئيس بالتوسع فى مراكز لقاحات كورونا يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صفحتها الرئيسية وتحت عنوان "مراكز كبرى للتطعيم بلقاحات كورونا فى المحافظات"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بالتوسع فى مراكز تقديم اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية، وإقامة مراكز كبرى فى كل محافظة لتقديم خدمة التطعيم لأكبر عدد من المواطنين، وأيضا وضع مخطط متكامل لتطوير الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" ورفع قدراتها لتكون صرحا صناعيا إضافيا على المستوى الوطنى فى المجال الطبى يضاهى كبرى الشركات والمصانع العالمية فى هذا المجال.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.

وأضافت أن الرئيس السيسى وجه بتقديم الدعم اللازم من قبل الدولة للتوسع فى عمليات زراعة الكلى باعتبارها العلاج الأمثل لمرضى الفشل الكلوي، من أجل رفع المعاناة عنهم وتحسين ظروف الحياة لهم أخذًا فى الاعتبار التداعيات الصحية والاقتصادية لهذا المرض، مع إعداد كافة الدراسات اللازمة واتخاذ الخطوات التنفيذية الضرورية للتوسع فى مراكز زرع الأعضاء بصفة عامة على مستوى الجمهورية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن الاجتماع شهد متابعة الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا على المستوى المحلى ومستجدات توفير اللقاحات، بالإضافة إلى جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين والرعاية الطبية الشاملة، إذ عرضت الدكتورة هالة زايد مستجدات الموقف بالنسبة لمعدلات الانتشار والإصابة بفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، والتى أوضحت بدء انحسار موجة الارتفاع فى معدلات الإصابة، وانخفاض نسب الإشغال بمستشفيات العزل.

وأضافت "الأهرام" أنه تم استعراض الموقف بالنسبة للجهود الوطنية لاستيراد التطعيمات واللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وكذلك الخطوات التنفيذية الجارية لبدء التصنيع المحلى للقاح "سينوفاك" بالاشتراك مع الخبرة الصينية، والذى سيتم إنتاجه فعليا خلال الشهر الجارى من قبل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، حيث استقبلت مصر مؤخرا الشحنات الأولى من المواد الخام لتصنيع اللقاح، ومن المستهدف تصنيع 40 مليون جرعة خلال الفترة القادمة.

وفى متابعتها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالبدء الفورى فى تنفيذ مشروع "حديقة تلال الفسطاط" مع ضغط المخطط الزمنى التنفيذى، وذلك بالنظر إلى قيمته المضافة متعددة الجوانب على جهود تطوير القاهرة الكبرى، ولتمثل الحديقة إطلالة على تاريخ مصر الخالد لتصبح مقصدا سياحيا إقليميا وعالميا يعكس عراقة الحضارة المصرية، مع الاستمرار فى هذا الإطار فى تطوير الطرق والمحاور والمداخل الرئيسية المحيطة بموقع المشروع لاستيعاب حركة المواطنين والسياحة المتوقعة لموقع الحديقة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن الاجتماع تناول عرض المخطط العام لمشروع "حديقة تلال الفسطاط".

حيث استعرض الدكتور مصطفى مدبولى تفاصيل مشروع "حديقة تلال الفسطاط"، الأكبر من نوعها فى الشرق الأوسط، والتى ستقام على مساحة 500 فدان فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية، لتحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، ولتتكامل الحديقة مع الطبيعة الحضارية للمكان ولتحدث نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر فى قلب القاهرة.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السيسى تلقى أمس اتصالاً هاتفياً من "بيدرو سانشيز"، رئيس وزراء إسبانيا.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الرئيس السيسى أشاد، خلال الاتصال، بالعلاقات الثنائية المتميزة التى تربط بين مصر وإسبانيا، معربا عن التطلع لاستمرار التعاون بين البلدين الصديقين فى كل المجالات، ومواصلة العمل الوثيق من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، خصوصا فى القطاعات التى تتمتع فيها إسبانيا بتميز مثل الرعاية الصحية والشحن البحرى والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون فى المجال السياحى وتشجيع الشركات الإسبانية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، لا سيما فى المشروعات القومية الكبرى.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسبانى عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، مؤكدا عمق أواصر الصداقة والروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين، وتطلع بلاده للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الجانبين فى مختلف المجالات. كما أكد رئيس الوزراء الإسبانى حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر، مثمناً دورها فى إرساء دعائم الاستقرار فى الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، وجهودها فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال شهد تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما قضية الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية، وكذلك مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، إذ استعرض الرئيس السيسى فى هذا الخصوص الجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات فى المنطقة.

وعودة إلى صحيفة "الأهرام" وصفحتها الأولى، حيث ذكرت تحت عنوان "معيط :الرئيس السيسى نجح فى تحويل التحديات إلى فرص للبناء"، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح فى تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة لبناء "الجمهورية الجديدة" فى مصر، واستطاع تحقيق إنجازات تاريخية غير مسبوقة، فى شتى مناحى الحياة، تصب جميعها فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات.

وأضاف الوزير، فى مؤتمر صحفى أمس، أن الحكومة تسعى لتنويع مصادر التمويل التى لا تتحمل معها الدولة ديونًا جديدة، قائلا: "سيتم فور تصديق الرئيس على قانون "الصكوك السيادية" ونشره بالجريدة الرسمية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية، بهدف تنويع مصادر التمويل والمستثمرين وزيادة المشروعات الإنتاجية"، مشيرا إلى أن هناك حرصا شديدا من القيادة السياسية على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص بما يمنحه فرصة أكبر فى المشروعات التنموية، بحيث يكون شريكا أصيلا فى كل المجالات.

وفى الشأن الاقتصادى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن البنك المركزى أعلن أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد سجلت زيادة فى 9 أشهر خلال الفترة يوليو - مارس من السنة المالية 2020 – 2021" بمعدل 8.5 % بنحو 1.8 مليار دولار لتسجل نحو 23.4 مليار دولار، مقابل نحو 21.5 مليار دولار خــلال ذات الفترة مــن العام المالى السابق.

ولفت البنك المركزى إلى ارتفاع التحويلات خلال شهر مارس 2021 بمعدل 11% نحو 2.9 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر مارس 2020.

وفى صفحتها الأولى وتحت عنوان "اتفاق مبدئى بين مصر وليبيا لإنشاء شركة خليج سرت لمشروعات الغاز"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن السفير محمد ثروت، السفير المصرى لدى ليبيا، بحث مع رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، أمس، خطوات إعادة تفعيل الاتفاقيات المشتركة فى مجال النفط والغاز.

وذكرت المؤسسة الليبية، فى بيان، أن الطرفين استعرضا، خلال اجتماع، التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النفط والغاز وإمكانية توسيعه، إلى بحث تفعيل الاتفاقيات بين الطرفين إضافة فى ذات المجال فى السنوات الماضية، واللجان المشتركة منذ عام 9002.

وتمــت مناقشة تفعيل الــقــرار الخــاص بإنشاء «شركة خليج سرت لمشروعات الغاز» بالشراكة مع شركتى إنبى وبتروجت المصريتين وصندوق الإنماء الاقتصادى والاجتماعى الليبى بواقع 5.42% لشركة إنبي، 5.42% لشركة بتروجت، و15% للصندوق الليبى.

وأشار البيان إلى أن اللقاء أكد على أهمية عودة الشركات المصرية للمساهمة فى مشاريع قطاع النفط الليبى، فيما شدد صنع الله على وجوب تحقق هذه العودة.