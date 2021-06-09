مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء مباريات المنتخابات حول العالم، وذلك ضمن منافسات الموسم الكروى الجارى، من ضمنها ودية البرتغال.

مواعيد مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

يدخل منتخب تركمنس أمام نظيرة لبنان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة8 صباحاً.

تقام مباراة منتخب سري لانكا أمام منتخب كوريا الجنوبية والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 1 ظهراً.

مواعيد المباريات الدولية الودية والقنوات الناقلة

البرتغال X الكيان الصهيوني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة8.45 مساءً

مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة

يدخل فريق الوداد المغربي أمام فريق الدفاع الجديدي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6 مساءً - Arryadia SD/HD

يدخل فريق نهضة بركان أمام فريق يوسفية رشيد 8.15 مساءً - Arryadia SD/HD.

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي ملعب رادس.

ويخوض فريق الأهلى 7 مباريات فى مسابقة الدورى العام بدون لاعبى المنتخب الأولمبى حيث يبدأ المعسكر الأخير للفراعنة قبل الأولمبياد يوم 6 يوليو المقبل، حيث يخوض المباريات بدون لاعبية الأولمبيين، وذلك بعد إعلان الجدول.

نتيجة مباراة الأهلي مصر للتأمين

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي أمام فريق مصر للتأمين بنتيجة 2/2، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب التتش، واحرز الهدف الأول وليد سليمان لاعب المارد الأحمر في الدقيقة ال9، وتعادل في الدقيقة 50 لاعب للتأمين، وجاء بالهدف الثاني في المباراة للنادي الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 65 احرز اللاعب مصطفي شعبان، هدف التعادل لفريقة.

كرة طائرة رجال

وتوج رجال طائرة الأهلي الأربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي الزمالك، المباراة التي شهدت تفوق المارد الأحمر بأقل مجهود، حيث حسم الأمر وانتهي بثلاث أشواط في المواجهة الختامية.

وأشاد محمود الخطيب بالروح العالية للاعبين والانضباط الفني، والسلوكي، ‏والإصرار على الفوز والتتويج بدرع الدوري، بعد موسم شاق حقق خلاله الفريق نتائج متميزة وقدم ‏عروض طيبة.‏

ومن ناحيه اخري يدخل اليوم سيدات كرة الطائرة بالنادي الأهلي المباراة أمام فريق الصيد في كاس مصر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.