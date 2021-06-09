خالد الغندور: بن شرقى يجتمع مع لجنة الكرة بالزمالك غداً لتحديد مصيره

/635171/خالد-الغندور-بن-شرقى-يجتمع-مع-لجنة-الكرة-بالزمالك-غدا-لتحديد-مصيره

أكد الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن إدارة القلعة البيضاء تواصلت مع وكيل المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق الكروى الأول، من أجل فتح ملف تمديد تعاقده، مؤكداً ان إلى من المنتظر أن تعقد اللجنة المكلفة بإدارة النادى جلسة مع وكيل اللاعب يوم الخميس المقبل للتفاوض على التمديد.

وأضاف الغندور خلال تقديم برنامجه "زملكاوى" أن لجنة إدارة الزمالك تسعى فى الوقت الحالى لتمديد عقود ثلاث لاعبين وهم أشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ومحمد عبد الشافى، نظرًا لإنتهاء عقودهم بنهاية الموسم المقبل.

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وتابع:”أن الزمالك سوف يتعاقد مع صفقات جديده خلال الفترة المقبلة”هيكون فى لاعيبة نمبر 1، لاعيبة منتخبات وحاجة مشرفة تليق باسم الزمالك".

من جانبه أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك على تصريحات خالد الغنور، قائلاً: "أى لاعب عايز يستمر مع الزمالك سنقاتل من أجله، وبدأنا التفاوض بالفعل لتمديد العقود، كما فتحنا خط مفاوضات مع لاعبين جدد وفقاً لرؤية كارتيرون المدير الفنى".

موعد مباراة الزمالك وودادي دجلة

أعلن الجهاز الفني للزمالك عن خوض الفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباراة ودية على هامش فترة التوقف الدولي الحالية من اجل تجهيز اللاعبين لعودة الدوري الممتاز بعد الإنتهاء من الأجندة الدولية.

ويواجه الزمالك فريق وادي دجلة يوم الخميس المقبل على ملعب نادي الترسانة في تمام الرابعة مساء ضمن استعدادات الأبيض لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

يأتي هذا بعد أن خاض الفريق المران الأول بعد العودة والتي شهد تركيز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على رفع المعدل البدني للاعبين خلال التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات البدنية الشاقة على هامش المران تحت قيادة فيرناندو مدرب الأحمال، حيث ركز على القفز من على الحواجز بارتفاعات مختلفة، بالإضافة إلى عمل بعض سباقات السرعة.