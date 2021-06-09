فيديو.. شاب فلسطينى: «بنحب مصر واللى مالوش كبير يشتريله كبير»

جدة - نرمين السيد - قدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية المصرية والقناة الأولى، تغطية خاصة اليوم الأربعاء من قلب قطاع غزة، لمتابعة الجهود المصرية فى إعادة الإعمار والسواعد المصرية التى تبنى فى فلسطين.





وقال الشاب الفلسطينى أحمد رامى كحيل فى لقائه مع الإعلامى محمد الشاذلى خلال تجوله فى شوارع غزة، إن رسم علم مصر سيارته منذ 4 سنوات وذلك حبا لها ولأهلها، مضيفا بقوله: "بنحب مصر، ومالناش خير غير مصر، واللى مالوش كبير يشتريله كبير".

وتأتى زيارة فريق برنامج "صباح الخير يا مصر"، بعد أيام قليلة من الزيارة الناجحة التى قام بها الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، إلى قطاع غزة، إذ استكمل خلالها جولاته ومباحثاته، بلقاء الفصائل الفلسطينية وحركة حماس، كما حمل فى جعبته العديد من الملفات الرئيسية، بداية من تثبيت الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وملف إعادة الإعمار، فضلًا عن تبادل الأسرى بين الجانبين الإسرائيلى وحركة حماس، وإعادة اللحمة الفلسطينية.

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