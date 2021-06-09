فيديو.. حقوقى فلسطينى: الاحتلال لم يترك بندا فى القانون الدولى لم ينتهكه

جدة - نرمين السيد - قال راجى الصورانى حقوقى فلسطينى، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت جرائم منهجية منظمة ضد المدنيين الفلسطينيين لكن ما ميز العدوان الأخير أن الأهداف المدنية كانت فى عين العاصفة، مشيرًا إلى أن برج هنادى كان شاهدا على جرائم الاحتلال إذ أنه أول الأهداف التى استهدفها الاحتلال.





وأضاف الصورانى خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذى المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن دولة الاحتلال أبادت عائلات فلسطينية بأكملها ومارست جرائم مركبة ضد المدنيين فى انتهاك واضح وفاضح للقانون الدولى. وتابع: "الصحافة الفلسطينية والمصرية والدولية بثت هذه الجرائم فى زمنها الحقيقى لأول مرة"، مشددًا على أن قوات الاحتلال لم يترك بندا أو فصلا فى القانون الدولى لم تنتهكه وهو ما أجمعت عليه المنظمات الدولية التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان. وأوضح أن ما حدث فى حى الشيخ جراح دليل واضح على التطهير العرقى الذى تمارسه دولة الاحتلال، كما ارتكبت انتهاكا منظما فى المسجد الأقصى ضد المصلين، إذ شارك وزراء ووأعضاء الكنيست والمستوطنين إذ أطلقوا الرصاص المطاطى والقنابل المسيلة للدموع وأصابوا وقتلوا فى أروقة المسجد العديد من المصلين فى انتهاك واضح للحريات الدينية.

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