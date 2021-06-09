فيديو.. «محبى الأهلى فى فلسطين»: مصر حاضرة فى كل جراحنا وأفراحنا

جدة - نرمين السيد - قال ضياء الزهرى نائب رئيس رابطة محبى وعشاق الأهلى فى فلسطين، إن مصر موجودة فى قلب كل فلسطينى، موضحًا: "مصر حاضرة فى كل جراحنا وأفراحنا، ونشكر مصر ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجيش مصر العظيم، وشعبها الطيب".





وأضاف الزهرى خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية: "مصر كانت موجودة وبقوة لرد العدوان على قطاع غزة، ومشاهد العدوان على حى الرمال الذى يعتبر من أرقى المناطق فى غزة كانت مؤلمة للغاية، ويمكن تشبيه هذا الحى بمنطقة المهندسين فى مصر، لأنها منطقة تجارية وعاصمة الاقتصاد".

وتابع: "الاحتلال ضرب هذه المنطقة عمدا، لضرب الاقتصاد وتهجير الناس، لكن مصر كانت حاضرة بقوة وتحركت المخابرات المصرية منذ اللحظة الأولى، وهذا ليس غريبا على مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى والمخابرات المصرية". وأردف: "قدم وفد رفيع المستوى ممثلا فى جهاز المخابرات العامة إلى قطاع غزة لفرض التهدئة وتثبيت الهدنة ودخلت معدات ثقيلة وعمال ومهندسون مصريون لإعادة إعمار غزة".

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