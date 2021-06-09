وزير التعليم العالى يرأس اجتماع المعهد القومى للمعايرة

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمس الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة المعهد القومى للمعايرة، بحضور الدكتورة نهى عماد رئيس المعهد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





أشار الوزير إلى أهمية الدور الذى يقوم به المعهد القومى للمعايرة فى مجال البحث العلمى، لافتًا إلى أنه يعد من أكبر هيئات القياس فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

ونوه الوزير بضرورة الارتقاء الدائم بالمستوى العلمى والبحثى للمعهد، وخلق مناخ للإبداع والتنافس بين كوادره العلمية والبحثية، بما يسهم فى وضعه ومكانته على الخريطة الدولية للمعاهد المترولوجية العالمية، والتسويق الجيد لمخرجات المعهد داخل مصر وخارجها.

ووافق المجلس على رفع قيمة المكافآت المخصصة للحصول على الاعتراف الدولى من 7 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، فى إطار خطة تشجيع المعامل ودعمها وترقية قدرات القياس للمعهد لمستوى المعاهد الدولية المماثلة.

كما وافق المجلس على قرار اللجنة المشكلة لهيكلة شعبة الكيمياء التابعة للمعهد والمعامل التابعة وفقًا للخطة الاستراتيجية للدولة للبحث العلمى، والاحتياجات والمتطلبات القومية لتوفير الإسناد المترولوجى للقياسات فى مجال الكيمياء والبيولوجى.

واستعرض المجلس منح جائزة المعهد للتميز فى النشر العلمى لأحد أعضاء هيئة البحوث بالمعهد.. كما وافق أعضاء مجلس الإدارة على تعيين باحث فى مجال الحجوم وانسياب الموائع، ومنح اللقب العلمى أستاذ باحث مساعد فى مجال الكيمياء، ومنح اللقب العلمى أستاذ باحث فى مجال الكهربية المغناطيسية.

وأحيط المجلس علما بنجاح المعهد فى عرض الوقت القياسى المصرى باستخدام traceable time display.

أحيط المجلس علما بتنظيم احتفالية بالمعهد بمناسبة اليوم العالمى للمترولوجيا بعنوان "القياس من أجل الصحة" والتى شهدت حضور 58 شخصية من المهتمين بالمترولوجيا.

وأحيط المجلس علمًا بموافقة المنظمة الإفريقية على نظام الجودة الموحد لجميع أنشطة المعهد وكذلك الموقف الحالى للاعتراف الدولى بشهادات المعايرة الصادرة عن المعهد القومى للمعايرة بجميع دول العالم، إذ تم زيادة قدرات القياس الحاصلة على اعتراف دولى إلى 64 قدرة قياس مختلفة للمعهد.