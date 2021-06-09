الصحة الفلسطينية: نحول ألفين مريض شهريا لمصر.. ومنظومتنا الصحية منهكة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة جاء فى ظل الحصار المطبق على القطاع والذى جعل المنظومة الصحية فى حالة احتياج كبير من الأدوية والمستهلكات الطبية.





وأضاف القدرة خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية: "خلال العدوان الإسرائيلى كانت وزارة الصحة تعانى من نقص 45% من الأدوية الأساسية و33% من المستهلكات الطبية وكذلك 56% من لوازم المختبرات وبنوك الدم وذلك خلال 15 عاما بشكل غير قانونى وإنسانى".

وتابع المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الفلسطينية: "العدوان الإسرائيلى عندما بدأ العدوان على القطاع كان يدرك تماما أن المنظومة الصحية منهكة بفعل الحصار الإسرائيلى، وأدى الحصار إلى زيادة العبء على المنظومة الصحية".



وأردف: "نحول 2.000 مريض شهريا إلى مصر أو الداخل الفلسطينى المحتل بسبب سياسات سلطات الاحتلال وحصاره على غزة، وخلال العدوان حاول الاحتلال أن يضغط على المنظومة الصحية بشكل كبير سواء باستهداف المدنيين العُزل وزيادة عدد الضحايا من الشهداء والجرحى وضرب الطرق المؤدية إلى مناطق الاستهداف حتى لا تصل الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدنى لإخلاء الضحايا".

وأردف، أن الاحتلال الإسرائيلى أغلق المعابر المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلى لعدم السماح بإدخال القوافل الإغاثية والطبية إلى القطاع أو إفساح المجال أمام المرضى والجرحى لمغادرة قطاع غزة او استكمال علاجهم إلى الداخل الفلسطينى المحتل.