فيديو.. فلسطينيون: شعب مصر يقف إلى جانبنا.. وفخورون بالرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وقال مواطن فلسطينى: "هدمت عمارتى ضمن حى تم هدمه، والآن أقيم فى خيمة انتظارا لانتهاء المعاملات وإزالة الهدم من أجل إعادة الإعمار".

وأضاف: "نأمل من الشعب المصرى أن يقف إلى جانبنا دائما وأن يساندنا سياسيا وفى استمرارية الحياة، أما الرئيس عبدالفتاح السيسى فنحن نفتخر به".



وأضاف مواطن فلسطينى أخر: "الركام مازال موجودا حتى الآن ونطالب بأن نعود إلى بيوتنا ونشكر الشعب المصرى على جهوده الجبارة ووقفته مع الشعب الفلسطينى، وأشكر شعوب المسلمين فى كل مكان فى العالم".

وقال مواطن فلسطينى ثالث: "نناشد الشعب المصرى بأن يساعدنا لأن وضعنا متدهور ولا ملجأ لنا، حالنا اتخرب، وأناشد الأخلاق الرفيعة بالتعامل مع هذا الوضع وحل مشكلاتنا".



وناشد مواطن فلسطينى رابع، الشعب المصرى بالتدخل لإنهاء معاناة الفلسطينيين الذين تهدمت بيوتهم جراء قصف الاحتلال: "خلصونا بدرى من هذا الوضع، وأتمنى أن يكون الوضع أفضل مما كان عليه فى عام 2014".

وأردف: "الحى كله دُمر وشُردنا فى المدارس واتبهدلنا، لكن الإخوة المصريين تدخلوا وعمروا غزة، والمصريون دخلوا بمعداتهم إلى غزة وهو شىء ممتاز جدا".