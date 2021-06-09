مصرللطيران توقع بروتوكول تعاون مع Golds Gym لتشجيع الرياضة فى مصر

من منطلق المسئولية المجتمعية التى توليها الشركة الوطنية مصرللطيران اهتماما برعايتها لمختلف المجالات ومنها المجال الرياضى والتأهيل واللياقة البدنية للشباب، وقعت الشركة بروتوكول تعاون مع أكبر سلاسل اللياقة البدنية فى مصر والعالم أجمع (Gold's Gym).

شهد توقيع البروتوكول الطيار/ حسن منير مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران حيث قام بتوقيع البروتوكول الطيار/ عمرو نبيل- رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية والمهندس/ محمد نصيف- رئيس مجلس إدارة فروع Gold's Gym بمصر.

وأعرب الطيار/ عمرو نبيل عن سعادته بهذه الشراكة، وأوضح أن هذا البروتوكول يعد أول عقد رعاية لأحد أكبر صالات اللياقة البدنية فى مصر، وبمقتضى هذا البروتوكول يُمنح عملاء فروع Gold's Gym مميزات عديدة مقابل منح امتيازات للعاملين بمصرللطيران وكذا عملاء برنامج المسافر الدائم لمصرللطيران Egyptair plus.

وأعرب المهندس/محمد نصيف عن امتنانه وسعادته بهذا التعاون مع كيان عريق مثل مصرللطيران خاصه وأن Gold's Gym ليس بحديث العهد بل تعود نشأته لعام ١٩٩٦، كما أوضح أنه تم اختيار شركة مصرللطيران لما لها من مكانة مرموقة ومشرفة ، وأضاف أن جميع الفروع مجهزة بنفس الأجهزة المتواجدة فى الفرع الرئيسي بأمريكا لإعداد أبطال رياضين مصريين.

وفى نهاية مراسم التوقيع قدم المهندس/محمد نصيف الشكر لمصرللطيران علي حفاوة الاستقبال واعرب عن شكره أيضا لكل من ساهم فى هذه الشراكة المتميزة.

حضر توقيع البرتوكول من جانب مصرللطيران الطيار/ محمد موسى- مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، والأستاذ/ وائل الدمرداش- رئيس القطاع التجارى بمصرللطيران

والأستاذ/ عمرو عثمان- مساعد رئيس القطاع التجارى للتسويق، ومن جانب Gold's Gym الأستاذ/ أحمد سنه- الرئيس التنفيذى، والأستاذ/ محمد يوسف- مدير التسويق، والأستاذ/ عمرو عارف - مدير المبيعات.