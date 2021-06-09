وزير التعليم: الامتحان التجريبي القادم لطلاب الثانوية العامة بروفة أخيرة قبل الامتحان...

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الامتحان التجريبي القادم لامتحانات الثانوية العامة سيكون البروفة الأخيرة، وسيتم تجربة الازدواجية بين الامتحانات الإلكترونية والورقية معا قبل الامتحان النهائي.

وأضاف شوقي - في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" مع الإعلامي شريف عامر - "مصر مستمرة في العملية التعليمية ومقبلة على إتمام إجراء الامتحانات رغم جائحة كورونا ".