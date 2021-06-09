خروج عربة قطار عن القضبان بمحطة بنها والسكة الحديد تدفع أوناش لرفعها.. صور

شهدت محطة قطار بنها بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، خروج 2 عجلة من عربة قطار روسى قادم من القاهرة متجها إلى الإسكندرية، على رصيف 4 بالمحطة، دون وجود أية إصابات.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بخروج 2 عجلة من عربة قطار روسى قادم من القاهرة متجها إلى الإسكندرية، على رصيف 4 بمحطة قطار بنها.

فيما دفعت هيئة السكة الحديد بالأوناش وجرى رفع العجلة من على القضبان وجاري انتظام حركة القطارات، والتى من المقرر عودتها خلال دقائق.

وشهد موقف بنها العمومى متعدد الطوابق زحاما شديدا من المواطنين المسافرين إلى أعمالهم صباحا، بعد توقف حركة القطارات، سواء المتجهين من مدينة بنها إلى القاهرة، أو المتجهين إلى خط بحرى من بنها إلى طنطا والبحيرة والإسكندرية.

جانب من تواجد المواطنين على رصيف المحطة

ركاب على رصيف محطة قطار بنها

سيارات لنقل المواطنين (1)

سيارات لنقل المواطنين (2)