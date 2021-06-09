/635182/أسعار-العملات-اليوم-الأربعاء-9-يونيو-2021-في-البنوك-المصرية
اختلفت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021 في سوق الصرف.
وانخفض متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم إلى نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
وظل متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم ثابتا نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.
فيما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.09 جنيه للشراء، و22.24 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.17 جنيه للشراء، و22.31 جنيه للبيع، أمس
العملات العربية
بالنسبة لأسعار العملات العربية، تراجع متوسط سعر الريـال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى نحو 4.164 جنيه للشراء، و4.190 جنيه للبيع.
بينما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.279 جنيه للبيع.
فيما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى 51.86 جنيه للشراء و52.32 جنيه للبيع، مقابل 51.91 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع، أمس.
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