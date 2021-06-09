635179 /635179/وزيرا-الخارجية-والرى-يتوجهان-للخرطوم-للتباحث-حول-تطورات-ملف-سد-النهضة 10:34 ص - الأربعاء 9 يونيو 2021 توجه صباح اليوم وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية سد النهضة. مباحثات موسعة ومن المقرر أن يلتقي وزيرا الخارجية والري بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، فضلاً عن عقد جلسة مباحثات موسعة مع وزيري الخارجية والري السودانيين بمقر وزارة الخارجية السودانية. تابع موقع دوت الخليج علي

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