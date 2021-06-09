/635172/اللجان-النوعية-بمجلس-النواب-تستأنف-عملها-اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من الاقتراحات وطلبات الاحاطة والمشروعات المقدمة من النواب، كما تعقد لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ،برئاسة النائب عماد سعد حموده، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبتين ولاء عبد الفتاح، ومرفت عازر، بشأن إنشاء الشركة القابضة للنظافة بجمهور ية مصر العربية.

لجنة الاسكان

كما تناقش اللجنة طلبات الاحاطة المقدمة من النواب عبد النعيم حامد، بشأن تجديد شبكات الصرف الصحي القديمة من غرب حلوان حتى شرق حلوان. أعمال محطة مياه كفر العلو الجديدة – حلوان. -إنشاء محطة مياه شرب بحي المعصرة – القاهرة. -نهو أعمال الصرف الصحي بمنطقة المالءة – حلوان. كما تناقش طلب الاحاطة المقدم من النائب حشمت أبو حجــر، بشأن مشاكل الصرف الصحي بدائرتي دار السلام والبساتين- محافظة القاهرة.

كما تنظر طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد عبد الرءوف الطيبي، بشأن إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بمدينة الوحدة بزهراء المعادي

الادارة المحلية

كما تعقد لجنة الادارة المحلية اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجيني ، لمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النائب مجدي ملك الأول : بشأن إرتفاع قيمة مقابل حق الانتفاع )سكني – زراعة بمحافظة المنيا.

دوت الخليج يرصد استئناف عمل اللجان النوعية بمجلس النواب

الثاني: بشأن سرعة الانتهاء من الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لمركزي سمالوط ومطاى محافظة المنيا، وجميع القرى والنجوع والعزب التابعة لهما.

الثالث: إضافة منطقة الدفعة بقرية طحا- سمالوط – محافظة المنيا، إلى الحيز العمراني واستكمال الاجراءات الخاصة بذلك والتي بدأت عام 2119 ،ولم يتم الانتهاء منها حتى اآلن. الرابع: تقاعس بعض المسئولين عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير أراضي لإقامة محطات معالجة ورفع الصرف الصحى بمر كزى سمالوط – مطاى – محافظة المنيا.