/635174/محمود-بدر-يتقدم-باقتراح-بشأن-إنشاء-مستشفي-حميات-بشبين-القناطر-اليوم

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر اجتماعا اليوم، لمناقشة عدد 36 مقترح برغبه للاعضاء، كما تناقش اللجنة الطلب المقدم من النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب ،عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء مستشفى مركزى جديدة بدلا من مستشفى الحميات، التى تم إغلاقها بمركز ومدينة شبين القناطر أو استبدال أرض المستشفى القديمة بأرض جديدة لاقامة كلية للبنات تابعة لجامعة بنها بمحافظة القليوبية.

دوت الخليج يرصد اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب

لجنة حقوق الانسان

كما تعقد لجنة حقوق الإنسان ،برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعاً اليوم الأربعاء الموافق ٩ يونيو في تمام الساعة ١١ صباحًا، بحضور السفيرة نائلة جبر، وذلك لمناقشة ظاهرتى الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ۲۰۲۱/ ۲۰۲۳، وذلك لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية.

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هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة أمس، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة.

كما رفع المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لتعاود الانعقاد الاحد المقبل .