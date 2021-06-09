/635175/اتحاد-كرة-اليد-يناقش-اليوم-آخر-استعدادات-لأولمبياد-طوكيو-2021

تعقد جلس اليوم الاربعاء مع اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين اجتماع لمجلس الإدارة لمناقشة العديد من الأمور المهمة و على رأسها دورى الموسم الجديد.

فيما من المقرر أن الإجتماع يقام لمناقشة الاستعدادات النهائية لمنتخب اليد لأولمبياد طوكيو 2021.

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ومن المنتظر أن يغادر منتخب اليد إلى إسبانيا يوم 27 يونيو القادم للمشاركة فى دورة دولية تضم منتخب إسبانيا ومنتخب مصر ومنتخب كرواتيا.

ومن المقرر أن يتوجه منتخب اليد من إسبانيا يوم 2 يوليو 2021 إلى فرنسا؛ للدخول فى معسكر تدريبى وخوض مباراة دولية ودية أمام منتخب فرنسا يوم 5 يوليو 2021، واستكمال المعسكر فى فرنسا إلى يوم 8 يوليو 2021، على أن يتوجه المنتخب إلى ألمانيا يوم 9 يوليو 2021؛ لخوض دورة ثلاثية تضم ألمانيا ومصر والبرازيل.

وتعود بعثة المنتخب الوطنى المصرى إلى القاهرة يوم 12 يوليو، تمهيدا للسفر إلى اليابان.

ويبدأ منتخب اليد مواجهاته بالأولمبياد فى الثانية عشرة والنصف ظهر 24 يوليو القادم بمواجهة البرتغال، حيث تضم مجموعة الفراعنة أيضا منتخبات كل من: الدنمارك واليابان والسويد والبحرين.

توج رجال طائرة الأهلي الأربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي الزمالك، المباراة التي شهدت تفوق المارد الأحمر بأقل مجهود، حيث حسم الأمر وانتهي بثلاث أشواط في المواجهة الختامية.

وجاءت عدد بطولات كرة الطائرة 75 بطولة، منها 31 بطولة دوري مصري بالإضافة إلى 21 بطولة من كأس مصر، وكذلك 14 بطولة من الأندية الأفريقية.

بينما البطولة الأفريقية لأبطال الكؤوس توج بها الأهلي 6 مرات، والبطولة الأفرو الأوروبية مرة واحدة، وتوج بـ7 بطولات في البطولة العربية.

أما الزمالك فتوج بعدد 44 لقب، أفريقية أو محلية أو عربية.

وحصد الزمالك لقب الدوري 26 مرة، بينما حصد 5 بطولات من كأس مصر.

وحصد الأهلي بدوري القاهرة 7 مرات، وكأس السوبر مرة واحدة.

أما في الجانب الأفريقي، فحصد الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، وكأس أفريقيا مرة، والبطولة العربية مرتين.