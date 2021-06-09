/635178/أبويا-حاول-إجهاض-الجنين-النيابة-تستمع-لأقوال-فتاة-حملت-سفاحا-من-والدها-بالمرج

استمعت نيابة المرج الجزئية، تحت إشراف أحمد حنفي، المحامي العام الأول، صباح اليوم الأربعاء ، لأقوال فتاة تعرضت لاغتصاب والحمل السفاح على يد والدها.

اقوال الفتاة

وقالت الضحية أمام جهات التحقيق أثناء سماع أقوالها عن التعدي عليها وحملها سفاحًا: " أبويا تعدى عليا جنسيا أكثر من مرة، حتى حملت منه، وقام والدي بإجهاضي أكثر من مرة لكنه فشل.

وقررت النيابة العامة حبس الأب المتهم، أربعة أيام على ذمة التحقيق، كما كلفت النيابة سرعة إجراء التحريات بشأن الواقعة.

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ترجع تفاصيل الجريمة عندما تقلى رئيس مباحث قسم شرطة المرج بالقاهرة ، بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، إخطارًا من مستشفى المرج العام، يفيد بوصول الفتاة "م. م."، لوضع مولدها داخل المستشفى، وبالاستفسار عن والد الأب اتهمت والدها باغتصابها وحملها منه سفاحًا.

وقالت الفتاة أيضًا أمام وحدة المباحث": بأن والدها عاشرها عدة مرات، واكتشفت أنها حامل، وأنه حاول إجهاض الفتاة إلا أنهما فشلا، حتى وصلت لوضع الطفل داخل المستشفى.

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ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في إلقاء القبض على الأب المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض علي النيابة العامة.