رئيس شباب النواب يطالب الحكومة بمنح العمالة بالخارج اولوية الحصول علي اللقاح 

/635180/رييس-شباب-النواب-يطالب-الحكومة-بمنح-العمالة-بالخارج-اولوية-الحصول-علي-اللقاح
قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن العديد من العمالة المصرية المسافرة للخارج يواجهون خطر صعوبة عودتهم لأعمالهم فى الخارج وخاصة فى دول الخليج وذلك بسبب ظروف كورونا وما فرضته على العالم من إجراءات احترازية جعلت كل دوله تتعامل مع هذا الموقف حسب ظروفها .
وشدد النائب محمد محمود حسين، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم ،علي ضرورة قيام الحكومة بتوفير اللقاح لكل مصرى مرتبط بعمل خارج الوطن الان وعلى وجه السرعة .
وتساءل عن الكيفية التى تعاملت بها الحكومة مع هذا الموضوع حيث طالبت تلك الدول على كل من يريد العودة الحصول على اللقاح لافتا الي انه يقدر جهود وزارة الصحة فى ذلك المجال.
وتابع ؛" لكن المصريين فى الخارج يجب أن يكون لهم الأولوية فى تلقى اللقاح وأن تعطى شهاده الكترونيه تفيد بحصوله علي اللقاح بدلا من أن يتردد من بريد الحصول علي تلك الشهادة علي أكثر من ٤جهات للتوثيق والتصديق.
وطالب الحكومة تبسيط الاجراءات خاصة ان من لك يكون في منطقته اماكن للحصول علي الشهادة طبعا فيأخذ وقت اكبر و ويكون هناك تزاحم شديد وهو ما يتطلب من الحكومة ايضا فتح حوار مع أشقائنا فى دول الخليج والذي تربطهم مع مصر روابط كثيره وخاصة فى السعودية.
واوضح رئيس لجنة الشباب ، أن المصرى الذي يريد العودة للعمل فى السعودية يقوم بالسفر الي دوله أخرى و يظل هناك ١٤يوم فى فندق على حسابه حجر صحي ثم يذهب للسعودية ويمكث في حجر صحي آخر وهو ما يزيد من الاعباء المالية عليهم ، خاصة ان تكلفة الطيران تكون عالية جدا .
وشدد علي ان نستثمر قوة العلاقات المصرية السعودية ونتفاهم فى هذا الامر فلا ينكر احد حقهم في الحفاظ على سلامة بلادهم كيفما ولكن من الممكن ان يتم الاتفاق علي اقامة الحجر كامل فى السعودية بالطريقة الى يريدونها او الحجر يكون فى مصر مع أخذ اللقاح فى أى مكان يحددوه حتى لو فى مدننا السياحية .
واقترح " حسين " عمل تطبيق على الموبايل للمصريين فى الخارج تكون عليها بياناتهم وظروف تلقى اللقاح معتمد من الحكومة المصرية ويربط مع تلك الدول للتسهيل على من أخذ اللقاح بتواجده كمتلقي للقاح فى تطبيق ( توكلنا ) بالمملكة العربية السعودية مثلا.
واشار الي انه علي الرغم من جهود الوزرات المعنية بالمصريين بالخارج فى بعض الملفات لكن حقيقة مكاتبنا ووسائل التواصل لدينا مليئة بمطالبات كثيره فى هذا الملف وغيره والمصريون فى الخارج يستحقون مستشهدا بما قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر لن تتخلى عن أبنائها العاملين فى الخارج وستعطيهم كل ما يحتاجونه دوما.
واوضح أن المصريين فى الخارج عم سفراء مصر ويثبتون انهم النموذج الاسمي للوطنية، فالأحداث الوطنية التي مرت بها مصر اثبتت مدي عشق المصريين في الخارج لتراب وطنهم فقد رأيناهم في صفوفا امام السفارات والقنصليات المصرية في الدول التي يعملون بها في جميع الاستحقاقات الدستورية.
وتابع : رأيناهم اول المؤيدين للمواقف المصرية في جميع الاحداث الوطنية، وهم عنصر اساسي في منظومه الاقتصاد المصري، وقديما تعاملت معهم الدولة كرقم في الموازنة ويعبر عن تحويلات المصريين في الخارج
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