رئيس شباب النواب يطالب الحكومة بمنح العمالة بالخارج اولوية الحصول علي اللقاح 

/635180/رييس-شباب-النواب-يطالب-الحكومة-بمنح-العمالة-بالخارج-اولوية-الحصول-علي-اللقاح

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن العديد من العمالة المصرية المسافرة للخارج يواجهون خطر صعوبة عودتهم لأعمالهم فى الخارج وخاصة فى دول الخليج وذلك بسبب ظروف كورونا وما فرضته على العالم من إجراءات احترازية جعلت كل دوله تتعامل مع هذا الموقف حسب ظروفها .

وشدد النائب محمد محمود حسين، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم ،علي ضرورة قيام الحكومة بتوفير اللقاح لكل مصرى مرتبط بعمل خارج الوطن الان وعلى وجه السرعة .

وتساءل عن الكيفية التى تعاملت بها الحكومة مع هذا الموضوع حيث طالبت تلك الدول على كل من يريد العودة الحصول على اللقاح لافتا الي انه يقدر جهود وزارة الصحة فى ذلك المجال.

وتابع ؛" لكن المصريين فى الخارج يجب أن يكون لهم الأولوية فى تلقى اللقاح وأن تعطى شهاده الكترونيه تفيد بحصوله علي اللقاح بدلا من أن يتردد من بريد الحصول علي تلك الشهادة علي أكثر من ٤جهات للتوثيق والتصديق.

وطالب الحكومة تبسيط الاجراءات خاصة ان من لك يكون في منطقته اماكن للحصول علي الشهادة طبعا فيأخذ وقت اكبر و ويكون هناك تزاحم شديد وهو ما يتطلب من الحكومة ايضا فتح حوار مع أشقائنا فى دول الخليج والذي تربطهم مع مصر روابط كثيره وخاصة فى السعودية.

واوضح رئيس لجنة الشباب ، أن المصرى الذي يريد العودة للعمل فى السعودية يقوم بالسفر الي دوله أخرى و يظل هناك ١٤يوم فى فندق على حسابه حجر صحي ثم يذهب للسعودية ويمكث في حجر صحي آخر وهو ما يزيد من الاعباء المالية عليهم ، خاصة ان تكلفة الطيران تكون عالية جدا .

وشدد علي ان نستثمر قوة العلاقات المصرية السعودية ونتفاهم فى هذا الامر فلا ينكر احد حقهم في الحفاظ على سلامة بلادهم كيفما ولكن من الممكن ان يتم الاتفاق علي اقامة الحجر كامل فى السعودية بالطريقة الى يريدونها او الحجر يكون فى مصر مع أخذ اللقاح فى أى مكان يحددوه حتى لو فى مدننا السياحية .

واقترح " حسين " عمل تطبيق على الموبايل للمصريين فى الخارج تكون عليها بياناتهم وظروف تلقى اللقاح معتمد من الحكومة المصرية ويربط مع تلك الدول للتسهيل على من أخذ اللقاح بتواجده كمتلقي للقاح فى تطبيق ( توكلنا ) بالمملكة العربية السعودية مثلا.

واشار الي انه علي الرغم من جهود الوزرات المعنية بالمصريين بالخارج فى بعض الملفات لكن حقيقة مكاتبنا ووسائل التواصل لدينا مليئة بمطالبات كثيره فى هذا الملف وغيره والمصريون فى الخارج يستحقون مستشهدا بما قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر لن تتخلى عن أبنائها العاملين فى الخارج وستعطيهم كل ما يحتاجونه دوما.

واوضح أن المصريين فى الخارج عم سفراء مصر ويثبتون انهم النموذج الاسمي للوطنية، فالأحداث الوطنية التي مرت بها مصر اثبتت مدي عشق المصريين في الخارج لتراب وطنهم فقد رأيناهم في صفوفا امام السفارات والقنصليات المصرية في الدول التي يعملون بها في جميع الاستحقاقات الدستورية.

وتابع : رأيناهم اول المؤيدين للمواقف المصرية في جميع الاحداث الوطنية، وهم عنصر اساسي في منظومه الاقتصاد المصري، وقديما تعاملت معهم الدولة كرقم في الموازنة ويعبر عن تحويلات المصريين في الخارج