/635181/تعرف-على-مواعيد-مباريات-كأس-مصر-للطائرة-رجال-بعد-التعديل

قرر اتحاد كرة الطائر تعدل مواعيد مباريات بطولة كاس مصر لرجال الطائرة، والتي من المقرر إقامتها دور نصف النهائى يوم 17 يونيو الجارى بدل 18 والنهائى يوم 19 بدلا من 21 من الشهر نفسه.

ومن المنتظر أن تحدد اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى صالة النهائى خلال الأيام المقبلة.

ويأتى تعديل المواعيد لتخطيط اتحاد الكرة الطائرة للعب النهائيات مجمعة فى صالة تستضيف قبل النهائى والنهائى.

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فيما ينطلق دور ربع النهائى يوم 14 يونيو الجارى أيضا، بينما تقام مباريات دور الـ16 بكأس مصر للطائرة للرجال يوم الجمعة المقبل بلقاءات بين كل من الأهلى مع الطيران والزمالك مع دلفى وبتروجت مع الشمس والفيوم مع أسيوط والاتحاد السكندرى مع سموحة والصيد مع هليوبوليس وقارون مع الترسانة.

والجدير بالذكر أن تأهل فريق طلائع الجيش إلى دور ربع النهائى مباشرة فىظل انسحاب فريقي المنيا والقناة عن دور الـ32، والذى كان من المقرر أن يواجه الفائز منهما فى دور السادس عشر.

كرة طائرة رجال

وتوج رجال طائرة الأهلي الأربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي الزمالك، المباراة التي شهدت تفوق المارد الأحمر بأقل مجهود، حيث حسم الأمر وانتهي بثلاث أشواط في المواجهة الختامية.

وأشاد محمود الخطيب بالروح العالية للاعبين والانضباط الفني، والسلوكي، ‏والإصرار على الفوز والتتويج بدرع الدوري، بعد موسم شاق حقق خلاله الفريق نتائج متميزة وقدم ‏عروض طيبة.‏

ومن ناحيه اخري حرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على تهنئة لاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة وجهازهن الفني، بعد الحصول على كأس مصر عقب الفوز على نادي الصيد 3/2.

جاء ذلك عقب نهاية المباراة التي أقيمت بصالة الشرقية للدخان وكان في مقدمة الحضور وبصحبته العديد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد محمود الخطيب بالجهود الكبيرة التي بذلتها لاعبات الأهلي اللاتي أحرزن الكأس بعد الفوز ببطولة الدوري، وقدمن عروضا رائعة وحققن نتائج متميزة على مدار الموسم.

وأكد رئيس الأهلي أن هذا الفوز يحمل لاعبات الأهلي وجهازهن الفني مسئولية كبيرة لتحقيق المزيد من الانتصارات، وبما يتماشى مع طموحات جماهير الأهلي وأعضائه.