/635183/نزيف-على-السفلت-مصرع-2-وإصابة-8-في-حادث-بطريق--الاسكندرية

شهد طريق طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 85 اتجاه، اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021، مصرع شخصين وإصابة8 أخرين في حادث تصادم بين سيارتين نقل وأخرى ميكروباص.

دوت الخليج، يرصد الحادث الذى وقع اليوم، والذى تسبب فى مصرع 2 وإصابة 8 في حادث بطريق الاسكندرية.

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بالبحيرة، بلاغا يفيد بتصادم سيارة نفل بأخرى ميكروباص، مع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 85 اتجاه الإسكندرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية غلى مكان الحادث ، تم الدفع ب7 سيارات إسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وأتضح اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص على الطريق المشار إلية بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن مصرع 2 شخصين من مستقلى السيارتين، وإصابة 8 اخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، ومستشفى النوباريه العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.