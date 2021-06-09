أبرزها التصدى للبناء العشوائى.. ملفات مهمة على طاولة اجتماع الحكومة اليوم

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس المجلس لبحث عدد من الملفات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين، ومتابعة الموقف الخاص بالمشروعات الخدمية والقومية التى يتم تنفيذها حاليا على مستوى المحافظات، والموقف الحالى لفيروس كورونا وتلقى اللقاحات المضادة للفيروس .





ويناقش مجلس الوزراء، أيضا خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التى تهدف إلى إحداث نهضة على كل المستويات، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وتشجيع الاستثمارات ومتابعة التنفيذ الدقيق للمشروعات المختلفة بكل المحافظات ضمن المعدلات الزمنية المحددة، وفى إطار التكليفات التى تم توجيهها للمحافظين وأجهزة الدولة المختلفة فى هذا الشأن وعلى رأسها التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، والتصدى بيد من حديد لكل مظاهر البناء العشوائى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة. كما يتابع المجلس ما تم بشأن الإجراءات التى يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مظلة الضمان الاجتماعى واستمرار دعم العمالة غير المنتظمة فى القطاعات التى تضررت بسبب فيروس كورونا، والإجراءات الخاصة برعاية محدودى الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.

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