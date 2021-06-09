طارق شوقى: تطوير التعليم قد يكون صعبا لكنه أصبح حتميا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أى تطوير لن ينجح إلا إذا اقتنعنا جميعا بالهدف والفلسفة والغاية منه وأدركنا أن التغيير قد يكون صعبا ومليئا بالعثرات ولكنه أصبح حتميا إذا أردنا فعلا بناء جيل مصرى من الشباب المؤهل.





وأضاف شوقى، عبر صفحته على موقع "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أن القدرة على تخيل المستقبل والصبر على الصعاب والإقدام على الحلول الجذرية يتطلب اقتناعا جماعيا ومشاركة منا جميعا وليس وزير أو وزارة وحدهم، وإذا أردنا فعلا تعليم مجانى راقى، تعليم بدون غش، تعليم بجودة عالية سيكون ضروريا أن نتكاتف ضد الأفكار البالية والعادات القديمة والمفاهيم الخاطئة وأصحاب المصالح فى بقاء تعليمنا محلك سر.

واستعرض وزير التربية والتعليم فى هذا الإطار رحلة الإصلاح والتطوير فى النظام التعليمى فى المرحلة الثانوية، مشيرا إلى أن وصول قطار التطوير فى المرحلة الثانوية إلى محطته الأخيرة أثار قضايا جوهرية متعلقة بالتعليم المصرى ودفعنا جميعا إلى التفكر فيما نفعل وتبين الكثيرون ان الوزارة تحاول جاهدة حل كثير من المشاكل من جذورها بدلا من الحلول الشكلية الدعائية وأنها لا "تجرب" على الأبناء ولكنها تحاول جاهدة إنقاذهم من ماضٍ كاد أن يطيح بهم.

وتابع قائلا "منذ أن بدأنا تطوير المرحلة الثانوية فى عام 2018 وحتى الآن فقد امتلكنا جميعا منصات رقمية هائلة لم تكن متوفرة قبل ذلك ومحطات تليفزيونية حديثة للسنوات من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى ومنصة إدارة تعلم على ﺑﻨﻚ المعرفة المصرى ونمتلك البث المباشر من الوزارة وكذلك نمتلك مكتبات حصص قناة "مدرستنا" على "يوتيوب" ونمتلك منصة "حصص مصر" للمراجعات.

وأشار إلى أنه تم تطوير المدارس الثانوية بتقنيات كان الكثير لا يصدق أنها ممكنة من خوادم واى فاى وشبكات فايبر! وقدمت الدولة المصرية 1.7 مليون جهاز تابلت لأبنائها مجانا كى يستفيدوا من كل هذا المحتوى الرقمى الذى لا تمتلكه دول كبرى بينما نحن نمتلكه ونوفره "مجانا" لأبنائنا.

وأكد أن الكثيرين اختزلوا التطوير فى موضوع التابلت وتجاهلوا الفلسفة الحقيقية وراء كل هذا وهى الانتقال من تقييم معتمد على حفظ مسائل بعينها "يأتى بدرجات ولكنه لا يأتى بمهارة أو علم" إلى تقييم عصرى مبنى على أحدث نظريات التقييم لقياس فهم نواتج التعلم.

واختتم تغريدته قائلا "الآن مرت 3 سنوات من الجهد والصبر حتى أصبح واضحا للأغلبية الهدف من كل هذا وسوف ينجح أبناؤنا فى هذه النقلة فى التعلم ويحققون أحلامهم فى الالتحاق بالجامعات قريبا .. نعم! تعرضنا للكثير من التشكك والهجوم والتخوفات وأحيانا التجريح الشديد ولكن إيماننا بالهدف جعلنا نكمل الطريق حتى هذه المرحلة الفاصلة".