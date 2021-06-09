التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحان المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة

كشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية أداء طلاب الثانوية العامة امتحان المواد غير المضافة للمجموع " الاقتصاد والاحصاء والتربية الوطنية والتربية الوطنية"، موضحة أنه تم البدء في وضع أسئلة الامتحانات من قبل اللجان الفنية المتخصصة.

وأضافت المصادر، أن الوزارة تدرس وضع أسئلة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع على موقع الوزارة، ويحصل الطالب على نسخة من الامتحان من خلال طبع الأسئلة والإجابة عنها في المنزل، ثم يقوم بعد ذلك بالإجابة عنها في المنزل ويعيد تسليم ورقة الأسئلة إلى المدرسة، مشيرة إلى أنه تم يتم توفير أسئلة الامتحانات فى المواد غير المضافة للمجموع قبل انطلاق الامتحان النهائي بأيام.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتي من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.