هل يسمح لطالب الثانوية باختيار طريقة أداء الامتحانات داخل اللجنة؟

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باختيار طريقة أداء الامتحانات داخل اللجان المدرسية إما إلكترونياً على أجهزة التابلت أو ورقياً.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصله مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باختيار طريقة أداء الامتحانات داخل اللجان المدرسية إما إلكترونياً على أجهزة التابلت أو ورقياً، مُوضحة أن امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام ستُعقد بالطريقتين معاً، إلكترونياً باستخدام التابلت وورقياً بإتاحة ورقة أسئلة مطبوعة داخل اللجان المدرسية، على أن يقوم الطلاب بحل الأسئلة على (البابل شيت) ثم رصد الإجابات على التابلت مع إتاحة الوقت الكافي لذلك، وذلك لضمان وجود نسخة إضافية من الإجابات، وتأميناً من أي مشكلات تقنية مفاجئة قد تحدث في التابلت، وكذلك التأمين من انقطاع الكهرباء أو أي مشكلة قد تصيب الخوادم (السيرفرات) الرئيسية، مُشيرةً إلى أن الطلاب الذين لم يستلموا جهاز التابلت سوف يؤدون الامتحانات بشكل ورقي فقط، على أن يتم تصحيح الإجابات بشكل إلكتروني لجميع الطلاب بنفس الآلية وبدون تدخل عنصر بشري، لضمان العدالة الكاملة لجميع الطلاب.

وفي سياق متصل، سيعقد الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة في الفترة من 21 يونيو 2021، وحتى 28 يونيو 2021، ويهدف هذا الامتحان إلى تعريف الطلاب على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس، وكذلك تحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات التجريبية الماضية، إلى جانب التعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، وتعد الامتحانات التجريبية تجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي، وتوفير فرصة كاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة وطريقة الحل على (البابل شيت).

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).