قرار جمهورى بشأن صندوق تكريم شهداء ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 231 لسنة 2021، باعتبار صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، المنشأ بالقانون رقم 16 لسنة 2018، من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية به أحكام المادتين (17-30) من قانون الخدمة المدنية. نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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