تأرجح فى اسعار الذهب اليوم الأربعاء

سجل سعر الذهب في مصر، فى بداية تعاملات صباح اليوم الاربعاء، 9 يونيو 2021، حالة من عدم الاستقرار، ولكنه حيث يتراوح مابين 2 جنيه صعودا أو هبوطا، وذلك بسبب عدم ثبات الأسعار العالمية ما بين الصعود والهبوط على مدار اليوم.

وأعلنت شعبة الذهب المصرية أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، بدون المصنعية، صباح اليوم الأربعاء، 930 جنيها، ووصل عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 813 جنيها، والعيار 18 قيراطًا، 697 جنيها، والجنيه الذهب «8 جرامات من عيار 21» 6505 جنيهات.

اسعار الذهب

كما بلغ سعر الذهب عالميا حالة من التأرجح ما بين الصعود والهبوط على مدار اليوم، بسبب تخوف المستثمرين من المجازفه بالبيع أو الشراء قبل صدور بيانات التضخم ومؤشر أسعار المستهلكين ومدى اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى لتقليص الدعم الاقتصادى من عدمه وكذلك مؤشرات السياسة النقدية من البنك المركزى الأوروبى والتى سيتم الاعلان عنها غدا الخميس .

وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، في بداية التعاملات اليوم ، 833.89 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1،891.49 $ .

دوت الخليج ينشر سعر الذهب في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021:

وحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 925 إلى 930 عيار 22 848 إلى 852 عيار 21 809 إلى 813 عيار 18 693 إلى 695 عيار 14 539 إلى 543 عيار 12 462 إلى 465 الاونصة 28954 إلى 29625 الجنيه الذهب 6482 إلى 6505 الكيلو 924571 إلى 929857