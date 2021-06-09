/635188/وزير-التعليم-عواقب-وخيمة-تنتظر-هاكرز-امتحانات-الثانوية-العامة-٢٠٢١
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم، أن لجان امتحانات الثانوية العامة لن يكون متاح استخدام انترنت داخل المدرسة.
دوت الخليج، نرصد فى التقرير التالى ما ذكره وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، بشأن امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١
أوضح الوزير، أن الطلاب لن يستطيعوا استخدام مراجع بنك المعرفة أثناء الامتحان بما في ذلك القواميس والمعاجم من أجل تامين "التابلت"، موضحا أن الكتاب المدرسي هو المرجع الوحيد المسموح به أثناء الامتحان.
وحذر طارق شوقي، كل من يحاول اختراق منظومة امتحانات الثانوية العامة من " هاكرز " لفتح شبكة الانترنت من عواقب وخيمة، مشيرا أن المهندسين من الوزارة والجهات السيادية يتبعون تلك المسألة، موضحا أن توضيح طريقة عملهم هو افشاء هذه المعلومات ليس مفيدا.
شكل امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١
وكان وزير التربية و التعليم و التعليم الفني طارق شوقي ،قد أكد يوم السبت الماضي، أن امتحانات الثانوية العامة، تعقد هذا العام بنظام الإختيار المتعدد التي تقيس الفهم العميق ومهارات التفكير ونواتج التعليم علي تقوم بأختيار الاجابات علي أوراق " البابل شيت".
أشار الوزير، أن الوزارة تتيح لطلاب الثانوية العامة دخول اللجان الامتحانيه بالكتاب المدرسي أو صورة منه مدون عليه ملاحظات الطالب فقط، ولن تسمح بدخول أي ورقه آخري.
وأضاف أن الامتحانات تعقد في لجان مدرسية مراقبة ومؤمنه بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة تفشي وانتشار كوفيد19 المعروف إعلاميا باسم كورونا ، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم، على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية من فيروس كورونا، الذي يجتاح مصر والعالم كله منذ مطلع العام الماضي، وتتعرض مصر خلال هذه الفترة لموجته الثالثة.
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