/635189/النائب-حسانين-توفيق-يتقدم-بإقتراح-برغبة-لتدريس-مسار-العائلة-المقدسة-في-المناهج

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بإقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء و الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تدريس مسار العائلة المقدسة في المناهج الدراسية داخل المدارس المصرية.

وقال توفيق في اقتراحه، يحسب للدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خطواتها للحفاظ على تاريخنا وتراثنا الثقافي ومختلف معالم الحضارة المصرية، حيث يوجد إهتمام كبير بإحياء ذلك التراث والترويج السياحى له، مثل خطوات الدولة في احياء مسار العائلة المقدسة.

مجلس الشيوخ ومسار العائلة المقدسة

وأضاف توفيق، أتقدم بإقتراح برغبة، لتدريس مسار العائلة المقدسة، في المناهج الدراسية بالمدارس، حتى يتكون لدى الطلاب والأجيال المختلفة، الشعور بمعالم ذلك التاريخ الثقافي والحضارة المصرية التي نفخر بها جميعا كمصريين.

تابع عضو مجلس الشيوخ، ان تطبيق ذلك الإقتراح سيمثل خطوة هامة في توعية الشباب بذلك التراث والتاريخ المصرى القديم، لاسيما وأنه مصدر فخر لمصر.

وقال، أتمنى الموافقة على الإقتراح، لاسيما وانه كانت هناك دعوات من الكنيسة بشأن ذلك نظرا لما يمثله ذلك التراث من فخر لكل مصري.