‏3 أندية ترغب في ضم مروان محسن من الأهلي.. تفاصيل

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يبدوا ان اقترب موعد رحيل مروان محسن مهاجم النادي الأهلي من القلعة الحمراء، وذلك بعدما لم يقدم أي من المطلوب منه خلال فترة انضمامة للمارد الأحمر.

أصبح مروان محسن لاعب النادي الأهلي على أعتاب الخروج من القعلة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي المقبل عقب انتهاء الموسم الجاري، خاصة في ظل استبعاد اللاعب من التشكيلة الأساسية للفريق الأحمر خلال الفترة الماضية سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا.

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المفاوضات جاءت من عدد اندية مصرية ومن ابرزها الإتحاد السكندري والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا للحصول على خدماته، ومن المتوقع رحيله إلي صفوف الدراويش نظراً للشعبية الكبيرة التي يتمتع بيها بينه وبين جماهير الإسماعيلي.

مروان محسن في ميزان الأرقام من حيق تسجيل الأهداف وصناعتها، نستعرض أرقام اللاعب بالقميص الأحمر في كل البطولات على مدار 5 مواسم قضاها داخل أروقة التتش.

مروان محسن لعب 92 مباراة مع الأهلي وبلغت عدد دقائق مشاركاته 4938 دقيقة.

وسجل اللاعب 22 هدفاً بقميص الأهلي خلال الدقائق التي شارك فيها بنسبة تبلغ هدف مع كل 245 دقيقة.

وصنع مروان محسن 7 أهداف لزملائه في الأهلي خلال المواسم الخمسة، في حين تحصل على 12 بطاقة صفراء.

من ناحيه اخري يخوض النادي الأهلي لكرة القدم مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي والتي من المقرر إقامتها يوم 19 في تمام الساعة التاسعة مساءً، علي ملعب رادس.

ويخوض فريق الأهلى 7 مباريات فى مسابقة الدورى العام بدون لاعبى المنتخب الأولمبى حيث يبدأ المعسكر الأخير للفراعنة قبل الأولمبياد يوم 6 يوليو المقبل، حيث يخوض المباريات بدون لاعبية الأولمبيين، وذلك بعد إعلان الجدول.

نتيجة مباراة الأهلي مصر للتأمين

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي أمام فريق مصر للتأمين بنتيجة 2/2، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب التتش، واحرز الهدف الأول وليد سليمان لاعب المارد الأحمر في الدقيقة ال9، وتعادل في الدقيقة 50 لاعب للتأمين، وجاء بالهدف الثاني في المباراة للنادي الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 65 احرز اللاعب مصطفي شعبان، هدف التعادل لفريقة.

كرة طائرة رجال

وتوج رجال طائرة الأهلي الأربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي الزمالك، المباراة التي شهدت تفوق المارد الأحمر بأقل مجهود، حيث حسم الأمر وانتهي بثلاث أشواط في المواجهة الختامية.