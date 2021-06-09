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كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، لـ" دوت الخليج" اليوم الأربعاء، عن تنسيق بين الأجهزة الأمنية ومحافظة القليوبية، لكشف غموض حادث قطار بنها للوقوف على سبب الحادث، وهل هو عمل تخريبي أم أن وقوع الحادث يرجع لإهمال بعض المسئولين و العاملين تشغيل القطار في محطة بنها.

دوت الخليج، يكشف عن سبب خروج قطار بنها عن القضبان.

وخرج صباح اليوم، 2 عجلة من عربة قطار قادم من القاهرة متجهًا إلى محافظة الإسكندرية، على رصيف 4 في محطة قطار بنها بمحافظة القليوبية، دون وقوع خسائر بشرية.

وعلى الفور دفعت هيئة السكة الحديد بالأوناش لرفع العجلة من على القضبان وتسبب الحادث في مغادرة الركاب للقطار نظرًا لتعطله والبحث عن وسيلة للإنتقال إلى طريقهم .

مباشرة التحقيقات

وتلقت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إخطارًا من اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، بخروج 2 عجلة من عربة قطار قادم من القاهرة متجهًا إلى محافظة الإسكندرية، على رصيف 4 بمحطة قطار بنها، و على الفور انتقلت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات، ومعاينة مسرح الحادث والاستماع لأقوال قائد القطار والمسئولين عن تشغيله.

شهود عيان

وكشف شهود عيان أمام جهات التحقيق أثناء سماع أقوالهم عن خروج قطار ركاب رقم 163، عن القضبان، حال مغادرته إلى محطة بنها في محافظة القليوبية، وأضافوا أن الحادث لم ينتج حتى الآن عن أي خسائر بشرية، وأن الإصابات بين المواطنين عددها قليل جدًا وعبارة عن كدمات وجارٍ حصر المصابين.

جدير بالذكر قطار ركاب رقم 163، خرج عن القضبان، منذ قليل، خلال خروجه من محطة بنها بمحافظات القليوبية.

وقال المصدر الأمني ، إن الحادث نتج عن سقوط عربتين من القطار، لافتًا إلى أنه لم يتم حصر إصابات حتى الآن..

كما أكدت مصادر أخرى، أن الأجهزة الأمنية نسقت مع أجهزة المحافظة والسكة الحديد للوقوف على أسباب الحادث وظروفها، والكشف عن المسئول الرئيسي عنه فيما تتولى النيابة العامة المعاينة الميدانية للبدء في مباشرة التحقيقات، وحصر الخسائر وتحديد المتسبب فيها.