السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باختيار طريقة أداء الامتحانات إما إلكترونياً أو ورقياً «تفاصيل»

/635194/السماح-لطلاب-شهادة-الثانوية-العامة-باختيار-طريقة-أداء-الامتحانات إما-إلكترونيا أو-ورقيا-تفاصيل

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باختيار طريقة أداء الامتحانات داخل اللجان المدرسية إما إلكترونياً على أجهزة التابلت أو ورقياً.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما تناوله بعض رواد السوشيال ميديا بشأن انتشار شائعة وضع اختيار للطلاب بين الامتحان الإلكتروني والورقى.

مجلس الوزراء ينفى الشائعة

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باختيار طريقة أداء الامتحانات داخل اللجان المدرسية إما إلكترونياً على أجهزة التابلت أو ورقياً.

طريقة امتحانات الثانوية العامة

وأوضح أن امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام ستُعقد بالطريقتين معاً، إلكترونياً باستخدام التابلت وورقياً بإتاحة ورقة أسئلة مطبوعة داخل اللجان المدرسية، على أن يقوم الطلاب بحل الأسئلة على (البابل شيت) ثم رصد الإجابات على التابلت مع إتاحة الوقت الكافي لذلك، وذلك لضمان وجود نسخة إضافية من الإجابات، وتأميناً من أي مشكلات تقنية مفاجئة قد تحدث في التابلت، وكذلك التأمين من انقطاع الكهرباء أو أي مشكلة قد تصيب الخوادم (السيرفرات) الرئيسية.

وأشار إلى أن الطلاب الذين لم يستلموا جهاز التابلت سوف يؤدون الامتحانات بشكل ورقي فقط، على أن يتم تصحيح الإجابات بشكل إلكتروني لجميع الطلاب بنفس الآلية وبدون تدخل عنصر بشري، لضمان العدالة الكاملة لجميع الطلاب.

وفي سياق متصل، سيعقد الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة في الفترة من 21 يونيو 2021، وحتى 28 يونيو 2021، ويهدف هذا الامتحان إلى تعريف الطلاب على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس، وكذلك تحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات التجريبية الماضية.

وناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).