أبرزها تمويل مشروع تحديث السكك الحديد.. قرارات مجلس الوزراء اليوم

جدة - نرمين السيد - وأصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه مجموعة من القرارات هى:

- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية المقر بين مصر ومنظمة تنمية المرأة فى الدول الأعضاء، إحدى المنظمات المتخصصة فى إطار منظمة التعاون الإسلامى، التى تهتم بتنمية المرأة ونهوضها بدورها فى الدول الأعضاء، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال التدريب والتعليم والتأهيل.

- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين مصر وبنك التنمية الإفريقى، والخاص بمشروع تحديث سكك حديد مصر، ويهدف مشروع تحديث سكك حديد مصر إلى المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر من خلال خدمة نقل بالسكك الحديدية آمنة وموثوق بها، فضلا عن تعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى جانب مساهمة المشروع فى تحسين سلامة عمليات القطارات، وزيادة سعة الشبكة من خلال الإشارات المحدثة، ونظام التحكم الأوروبى فى القطاع، وكذا تحسين كفاءة وموثوقية خدمة القطارات.

- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والعيد التاسع والستين لثورة 23 يوليو 1952.

- الموافقة على اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل لعدد 20 منازعة، فى إطار اهتمام الدولة بإنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء، وهو ما يسهم فى القضاء على مشكلات مزمنة بين الوزارات والجهات الحكومية.

- الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 78 المنعقدة بتاريخ 31 مايو 2021، بـ 30 موضوعا، فى إطار جهود الدولة لتذليل المعوقات لدفع حركة الاستثمار.

- الموافقة على طلب محافظة شمال سيناء بشأن التصرف فى قطع أراض لأبناء المحافظة والمقيمين بها، والمقدم عنها طلبات لتملكها والمقام عليها مساكن أو مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، أو الحصول على قطعة أرض لبناء مسكن عليها، بما يلبى مقتضيات المصلحة العامة ويحقق اعتبارات اقتصادية واجتماعية لأهالى سيناء، فى ضوء نص المادة 80 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وقرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2019.

- الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن التعاقد، فى إطار المبالغ المدرجة بموازنة الوزارة للعام المالى 2021 - 2022، للقيام بكل من شراء الكتب التى لا تمتلك الوزارة حقوق النشر والتوزيع لها للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية للتعليم الفنى، وشراء المحتوى العلمى لكتب المرحلة الثانوية العامة التى لا تمتلك الوزارة حقوق الملكية الفكرية لها لرفعها على المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى طبع وتوريد وتوزيع وحقوق ملكية الكتب المطورة للصفوف الأول والثانى برياض الأطفال والصف الأول والثانى والثالث والرابع الابتدائى وذلك مع كل من دار نهضة مصر وشركتى لونجمان وأبو الهول.

- الموافقة على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن السير فى اجراءات التفاوض مع شركة "أكواباور" السعودية لاستبدال مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة بقدرة 2.250 ميجاوات، بنظام B.O.O ، بقرية هنادى بمحافظة الأقصر، إلى مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة وفقاً لآخر الأسعار.

- الموافقة على تعاقد محافظة الجيزة، ممثلة فى الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة لمدة 6 أشهر من الموارد الذاتية للمحافظة، لحين الإنتهاء من طرح خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع لأحياء مدينة الجيزة.

كما استعرض الاجتماع تقريرا يتضمن معدلات الأداء فيما يتعلق بالشركات القائمة بأعمال الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالأحياء، من حيث إجمالى عدد الوحدات، ومتوسط الكميات التى تم التعامل معها بالأطنان، ومؤشرات الأداء وخطة عمل تلك الشركات وبرامج المتابعة.

- الموافقة على قرار اللجنة العليا لشؤون المشاركة، المنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2021 بشأن طلب الموافقة على نظام الاستغلال لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، استنادا إلى حكم المادة 3 من القانون رقم 67 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.